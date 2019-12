Es ist schon das dritte Aufeinandertreffen

Nach der starken Vorrunde in der Flyeralarm-Frauen-Bundesliga peilt die TSG Hoffenheim einen optimalen Start in die zweite Saisonhälfte an. Am Sonntag, 8. Dezember, (14 Uhr) ist der FF USV Jena im Dietmar-Hopp-Stadion zu Gast. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen der Saison, sowohl im Liga-Hinspiel als auch im Achtelfinale des DFB-Pokals schlugen die Hoffenheimerinnen den Aufsteiger mit 6:1.

„Ein entscheidender Faktor für die unumstritten starke Vorrunde war sicherlich, dass wir sehr oft unseren Matchplan gut umgesetzt haben. Im Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten haben wir außerdem gegen vermeintlich schwächere Teams keine Punkte liegengelassen“, resümiert TSG-Cheftrainer Jürgen Ehrmann. „Das ist auch die Voraussetzung, wenn man in der Tabelle oben mitspielen will. Natürlich war der ein oder andere Sieg mit etwas Glück verbunden, allerdings zeigt die Gesamtbilanz, dass wir viel Qualität haben. Jede Spielerin hat sich weiter verbessert, fleißig trainiert und Vollgas gegeben, das hat die Hinrunde ausgemacht.“

Hinter der TSG liegen viele Trainingseinheiten, die vergangenen Monate haben viel Energie gekostet. „Trotzdem wollen wir nicht lässig in die Rückrunde gehen, sondern versuchen die Belastung so zu steuern, dass wir am Sonntag topfit sind“, sagt Ehrmann.

Die Rollen für die Partie am Sonntag gegen den FF USV Jena seien nach dem deutlichen Sieg gegen Potsdam einmal mehr klar verteilt. „Wir sind aber bisher gut damit gefahren, dass wir jedes Spiel mit der gleichen Einstellung angehen und uns auf Kleinigkeiten konzentrieren. Das Team aus Jena wird sich einige Dinge vorgenommen haben, die es im dritten Aufeinandertreffen besser machen will.“

Mit Fabienne Dongus, Martina Tufekovic und Tabea Waßmuth werden drei Spielerinnen definitiv noch bis zur Winterpause fehlen. Neben Paulina Krumbiegel und Katharina Naschenweng ist hingegen nun auch Judith Steinert wieder zurück auf dem Platz. Nach einer langen Verletzungspause sammelte sie am vergangenen Wochenende in der U20 Spielpraxis. Zwei Duelle lieferten sich die TSG und der FF USV Jena in dieser Saison bereits. Im August siegten die Hoffenheimerinnen zum Start derFrauen-Bundeliga beim Aufsteiger mit 6:1 (3:0). Im Achtelfinale des DFB-Pokals trafen die beiden Teams im Dietmar-Hopp-Stadion erneut aufeinander, wieder feierte die Mannschaft vonJürgen Ehrmann einen 6:1-Erfolg. pia

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019