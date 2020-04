Es droht eine Vielzahl juristischer Schritte

Viele Fragezeichen stehen derzeit hinter der Fortsetzung des Spielbetriebs in den fünf Regionalligen. Knackpunkt bei einem möglichen Saisonabbruch könnte dabei die Klärungen der Auf- und Abstiegsfrage sein. So hat zum Beispiel in der Regionalliga West der Tabellendritte Rot-Weiß Essen bereits angekündigt, bei einem möglichen Saisonabbruch juristische Schritte zu prüfen. „Für all das, was ab jetzt passiert, werden wir uns juristischen Beistand holen“, sagte Geschäftsführer Marcus Uhlig der Deutschen Presse-Agentur.

Essen würde wegen des Verzichts des Erstplatzierten SV Rödinghausen bei Fortsetzung der Meisterschaft mit dem SC Verl um die Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation konkurrieren. „Es kann nicht sein, dass der Verband Verl zum Meister kürt und wir bekommen gar nichts. Für uns geht es um bis zu 2,5 Millionen Euro. Da müssen verbandsseitig Lösungen zu irgendeiner Art von Kompensation gefunden werden“, sagte Uhlig, dessen Verein auch in der Vorschlussrunde des Landespokals steht.

Kurios ist dabei: „Aktuell hat der SC Verl keine Drittliga-Lizenz. Das muss man so sagen. Wir haben einige Auflagen erhalten. Aber es ist auch so, dass uns da nichts überrascht hat. Wir haben mit diesen Auflagen gerechnet. Bis zum 30. Juni haben wir nun Zeit um nachzubessern und die Aufgaben zu lösen. Ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird“, bestätigte SC-Verl-Präsident Raimund Bertels negativen Lizenzbescheid.

In Essen plädiert man derweil als Kompromiss für die kommende Saison 2020/21 für die Einführung einer zweigleisigen 3. Liga. Eben jene Idee brachte zuletzt auch Südwest-Regionalligist SV Elversberg in Gespräch. Das 44-seitige Konzept der Elversberger beinhaltet ab der Drittliga-Saison 2020/2021 eine Nord- und Süd-Staffel mit je 20 Mannschaften: „Der vorgeschlagene Ansatz eines Saisonübergangs in Kombination mit einer Reform der Ligastruktur sei am ehesten zur Schaffung einer Mehrheit der betroffenen Vereine geeignet zu sein.“ Die Regionalligen sollten demnach fortan mit fünf bis sechs Staffeln in ihre Spielzeiten gehen.

„Sportlich eine Katastrophe“

Auch in der Regionalliga Nord ist derzeit vieles offen. Dort steht aktuell der VfB Lübeck mit 61 Punkten an der Tabellenspitze. Der Zweitplatzierte VfL Wolfsburg II (56 Punkte) sorgt nun mit einem neuen Vorschlag für Aufsehen. „Ich wäre dafür die Saison abzubrechen, ohne Direktaufsteiger. Und dass wir dann bis zum 30. Juni eine Aufstiegsrelegation gegen Lübeck spielen, da beide Mannschaften jeweils mit 2:1 gegen den anderen gewonnen hatten. Auch die Saison einzufrieren, kommt für uns nicht infrage. Das wäre sportlich eine Katastrophe“, sagt Pablo Thiam, Sportlicher Leiter des VfL-Nachwuchses.

In der Regionalliga Nordost hoffen die Vereine derweil bei einer möglichen Saisonfortsetzung auf die Unterstützung von MDR und RBB, die den Vereinen Liveübertragungen in Form von Livestreams ermöglichen sollen. Damit könnten die Vereine die Spiele auf ihrer Homepage senden und Einnahmequellen generieren.

Jedoch spricht sich zum Beispiel der SV Babelsberg vehement für eine Annullierung der Saison aus: „Die wirtschaftlichen Folgen von Geisterspielen sind nicht zu stemmen. Darüber waren sich alle Regionalligavereine der Nordost-Staffel einig, so dass vom Präsidenten des FC Energie Cottbus ein finanzieller Ausgleich gefordert wurde. Ein Live-Streaming-Angebot des MDR, so begrüßenswert dies auch ist, wird das nicht leisten können.“

Eine ähnliche Meinung vertritt auch die Spvgg. Oberfranken Bayreuth. Der Tabellenvierte der Regionalliga Bayern betonte in einem offenen Brief an den Bayerischen Fußball-Verband (BFV): „Sorgen Sie sich nicht um den bloßen Erhalt von Spielplänen, sondern sorgen Sie sich um das Wohl Ihrer Vereine. Nur dann kann Fußball wieder das liefern, was ihn ausmacht: Einzigartige Emotionen und Erlebnisse durch sportlichen Wettkampf. Nur das kann die Basis der wirtschaftlichen Wertigkeit und damit der Überlebensfähigkeit des Leistungssport im Fußball sein.“

Demgegenüber betont nun Jürgen Igelspacher, hauptamtlicher Geschäftsführer des auf der Verbandsseite: „Fakt ist, dass es bei uns in Bayern vor dem 31. August 2020 keinen Wettbewerbs-Betrieb geben wird – nicht bei Buben und Mädchen, nicht bei Frauen und Männern. Wir wollen und werden Antworten liefern. Wir werden aber alles feinsäuberlich abarbeiten müssen und wir werden keine Was-Wäre-Wenn-Diskussionen in der Öffentlichkeit führen. Klar ist auch, dass Gründlichkeit vor Geschwindigkeit geht. Trotzdem wollen wir möglichst rasch liefern, denn die Fragen sind drängend. Jeder will wissen, woran er ist. Wir wollen Lösungen, die der größtmöglichen Mehrheit unserer Vereine in ganz Bayern gerecht wird. Auch das ist übrigens das Ergebnis von Demokratie.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020