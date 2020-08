Erstmals wieder seit 1999

SV Waldhof M. – FC Nöttingen 4:1

Nach 21 Jahren hat es der SV Waldhof Mannheim wieder einmal geschafft. Er gewann in Hoffenheim das Finale im BFV-Pokal der Saison 2019/20 gegen den FC Nöttingen am Ende klar mit 4:1. Damit stehen die „Buwe“ in der 1. Runde des DFB-Pokals 2020/21. Dort trifft er in einem rein badischen Derby auf den SC Freiburg. Mannheim Trainer Patrick Glöckner: „Gegen den SC Freiburg haben wir nichts zu verlieren. Das wird ein toller Tag.“

230 Zuschauer, hauptsächlich Familien, Freunde und Vereinsmitarbeiter der Finalisten, verfolgten das Spiel unter Wahrung des Mindestabstandes von der Haupttribüne des Dietmar-Hopp-Stadions aus. Sie sahen in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für den Drittligisten. Die Oberliga-Kicker des FC Nöttingen hielten jedoch gut dagegen und so ging es mit 0:0 in die Pause.

Nach dem Wechsel entwickelte der SVW deutlich mehr Tordrang und wurde dafür auch belohnt, Innerhalb von neun Minuten fielen vier Tore. Dominik Martinovic brachte seine Mannschaft in der 57. Minute in Führung. Marcel Kostly erhöhte in der 63. Minute auf 2:0. Danach war wirder Martinovic dran, der in der 64. und 66. Minute zum 4:0 traf. Nöttingen gab aber nicht auf und schaffte schon zwei Minuten später den Anschlusstreffer zum 1:4 durch Ernesto De Santis. Mehr gelang gedoch nicht mehr. „Waldhof hat einfach seine Qualität auf den Platz gebracht“, musste FCN-Kapitän Timo Brenner zugeben.

„Der Wille, das Spiel zu gewinnen war da“, betonte SVW-Trainer Patrick Glöckner. „Was wir am Anfang haben vermissen lassen, war Tore zu schießen. Chancen genug hatte wir.“

Lob gab es am Ende auch vom Gesundheitsamt, das die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften überwachte und nichts zu bemängeln hatte. BFV-Vizepräsident Rüdiger Heiß weiß, dass dies steht und fällt mit den Menschen, die sich an die Regeln halten müssen: „Kompliment an die Zuschauer und die Mannschaften, die sich besonders an die Maskenpflicht und den Mindestabstand gehalten haben.“ aka

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.08.2020