Erstes Spiel für den SV Nassig II

Eine herbe Auftaktniederlage musste die SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II bei ihrem ersten Punktespiel am vergangenen Wochenende hinnehmen. So kam man, wenn auch gegen den aktuellen Spitzenreiter, mit 1:7 unter die Räder. Eine gute Gelegenheit diese Scharte auszumerzen bietet sich im zweiten Heimspiel gegen den SV Nassig III an. Für die Gäste ist es der erste Auftritt in der neuen Saison, was der Heimelf vielleicht zum Vorteil gereichen könnte. Ein gewisser Druck ist bei den Platzherren schon vorhanden, will man sich nicht dauerhaft im Tabellenkeller wiederfinden. So wäre für die Heimelf selbst ein Remis als Erfolg zu werten.

Ein unerwartetes Zeichen setzte die SpG Gerchsheim II/Unteralterheim II bei ihrem Gastspiel in Wertheim. So fertigte man die dortige Elf mit 3:0 ab und hat nun ein ausgeglichenes Punktekonto. Dieser Trend könnte sich am Freitag fortsetzen, wenn mit der SpG Balbachtal eine Truppe anreist, die erst einen Zähler verbuchte. Der Papierform nach sind die Hausherren der klare Favorit und werden sich sicher auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Alles andere als ein Sieg der Gastgeber wäre eine große Überraschung.

Noch keinen Punkt auf ihrem Konto hat die SpG Viktoria Wertheim II/Grünenwört. Dass sich dies im kommenden Heimspiel gegen den SV Uiffingen ändern könnte, erscheint fraglich. Nicht umsonst werden die Gäste zum engsten Favoritenkreis für den Aufstieg gezählt. Vielleicht kann der Gastgeber mit dem Heimvorteil im Rücken den Gästen aber Paroli bieten und sich mit einem Punkt belohnen. Ganz ausgeschlossen ist das nicht, wobei die Vorzeichen doch eher auf einen Gästessieg hindeuten.

Mit guten vier Punkten aus zwei Spielen hat sich der FV Brehmbachtal II im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Ob dies auch nach dem dritten Spieltag noch der Fall sein wird, muss realistischer Weise angezweifelt werden. Der Grund hierfür ist, dass mit der SpG Urphar/Lindelbach/Bettingen der aktuelle Tabellenführer und heißester Aufstiegskandidat anreist. Mit zwei Siegen und dem besten Torverhältnis der Liga haben die Gäste bereits jetzt ihre Ambitionen auf die Meisterschaft deutlich gemacht. Für die Heimelf gilt es die Tormaschine der Gäste zu bremsen und selbst aktiv nach vorne zu operieren.

Nicht unverdient entführte die SpG Bobstadt/Assamstadt III einen Punkt beim SV Uiffingen. Nun gilt es für die Gastgeber nachzulegen und den ersten „Dreier“ einzufahren. Da kommen die noch punkt- und torlosen Kickers DHK Wertheim II wie gerufen. Selbst bei größtem Optimismus kann man den Gästen aus Wertheim keine Chancen einräumen etwas Zählbares mitzunehmen. Für sie gilt es einzig und allein, nicht gänzlich unter die Räder zu kommen. Die Heimmannschaft dagegen wird ihre Favoritenrolle gerne annehmen und diese auch punkte- und tormäßig zum Ausdruck bringen. kf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020