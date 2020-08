Erster Spieltag sorgt für Standortbestimmungen

Da es durch den coronabedingten Saisonabbruch im März keinen Absteiger gab und der TSV Ingelfingen aus der A1 in die A3 umgruppiert wurde, gehen am Sonntag erstmals 16 Teams an den Start. Im Blickpunkt des ersten Spieltages steht natürlich das Altkreisderby in Creglingen, wo Vizemeister SGM Markelsheim/Elpersheim zu Gast ist. Aus dem Pokalwettbewerb sind beide schon raus, anders als der SC Amrichshausen und der Vorjahresdritte TV Niederstetten, die beide das Achtelfinale erreicht haben und sich nun zum Verbandsrundenauftakt im Künzelsauer Teilort gegenüberstehen. Auch der FC Phönix Nagelsberg, der als Favorit ins Heimspiel gegen den SC Wiesenbach geht, ist im Bezirkspokal-Wettbewerb noch dabei. Das A3-Quartett im Pokal wird durch die SGM Taubertal/Röttingen vervollständigt, die nach ihrem 3:0-Coup beim Bezirksligisten in Leukershausen ihre sehr gute Frühform beim TSV Ingelfingen bestätigen will. Nachdem eine Zittersaison ein gutes Ende für die beiden Igersheimer Gemeindeclubs nahm, wollen der FC und der SV Harthausen 20/21 in ruhigeres Fahrwasser steuern. Die Schwarz-Gelben stehen in Blaufelden vor einer hohen Hürde, der SVH muss sich bei Aufsteiger SV Sindelbachtal bewähren. Wie das Team von Harald Ott gibt auch die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen – in Bieringen – ihr Punktspieldebüt an der Jagst. Vor einer sehr schweren Hausaufgabe steht die SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach 2, die zum engsten Favoritenkreis gehört.

FC Creglingen – SGM Markelsheim/Elpersheim. In der Statistik der vergangenen Jahre hat der FC Creglingen mit drei Siegen und je zwei Unentschieden und Niederlagen zwar die Nase vorn, in der letzten Begegnung vor knapp einem Jahr waren die Schwarz-Weißen aber total von der Rolle und wurden vor eigenem Publikum in Bieberehren mit 4:0 vom Platz gefegt. Während der FCC in der Endabrechnung als Tabellenneunter abgeschlagen war, nahm der Corona bedingte Saisonabbruch dem auf Rang zwei platzierten Bezirksligaabsteiger seine Wiederaufstiegschance. Die SGM Markelsheim/Elpersheim hat sich dieses Ziel nun erneut gesetzt. Können die Creglinger, die den Weggang ihres besten Torschützen Jannik Wolfarth zum SV Wachbach kompensieren müssen, Paroli bieten?

SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern – SGM Mulfingen/Hollenbach II. Der SV Mulfingen ist zusammen mit der SGM Markelsheim/Elpersheim 2019 aus der Bezirksliga abgestiegen und hat dann die SGM mit dem FSV Hollenbach II gebildet. Vor der Runde hoch eingeschätzt, reichte es der neuen Spielgemeinschaft deutlich abgeschlagen aber nur zu einem enttäuschenden sechsten Platz. Sieben Siegen und drei Punkteteilungen standen bis März bereits fünf Niederlagen gegenüber – darunter auch ein unerwartetes 2:3 bei der SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern, die sich nach dem Beinahe-Abstieg 2018/19 stark verbessert zeigte und vier Teams hinter sich ließ. Kann die Spielvereinigung den Favoriten erneut ärgern?

SC Amrichshausen – TV Niederstetten. Gewaltig aufwärts ging es in der verkürzten Spielrunde 2019/20 für den TV Niederstetten. Nach dem Klassenerhalt auf den allerletzten Drücker 2018 und einem Mittelplatz 2019 schlossen die Vorbachtäler auf Rang drei ab. Besser waren sie zuletzt in der Saison 2016/17, deren Ende allerdings mit schlechten Erinnerungen an Amrichshausen verbunden ist. Dort war man als A3- Zweiter in der Relegation mit 0:2 deutlicher am SV Westgartshausen gescheitert als es das Endergebnis vermuten lässt. Auch beim letzten Gastspiel auf dem kleinen Platz im Künzelsauer Teilort tat sich der TVN schwer und kam im September über ein 1:1 nicht hinaus.

DJK Bieringen – SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen. Die Bieringen hat man allen Grund mit den Leistungen in der letzten Saison sehr zufrieden zu sein, schließlich war der fünfte Platz eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Wesentlich mehr als den siebten Rang jenseits von Gut und Böse hatte man sich dagegen im Lager der SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen erhofft. Mit einer 1:3-Niederlage im Oktober an der Jagst riss in der letzten Saison auch eine stolze Serie: Von den vorangegangen Begegnungen mit der DJK seit 2014 hatten die Badestädtersieben gewonnen und nur ein Remis zugelassen. Findet der Gast am Sonntag nun wieder zurück in die Spur?

SV Sindelbachtal – SV Harthausen. Die Vereine kennen sich aus langen gemeinsamen Zeiten in der B4, auch wenn sich vor vier Jahren ihre Wege trennten. Der SVS spielte drei Jahre in der B2 und als er im Vorjahr in die B4 zurückkehrte, war der SVH gerade in die A3 aufgestiegen. Nun trifft man sich in Marlach erstmals um A3-Punkte. Für den Aufsteiger geht es wie für seinen Gast natürlich in erster Linie um den Klassenerhalt, um den der SVH vor dem Saisonabbruch vor allem aufgrund einer extremen Verletzungsmisere noch bangen musste.

TSV Blaufelden – FC Igersheim. Während der TSV Blaufelden im Aufstiegsjahr nie gefährdet war und mit ausgeglichener Gesamtbilanz einen durchaus ansehnlichen achten Platz belegte, war der FC Igersheim mit nur 13 Punkten aus 15 Spielen auf dem vorletzten Platz zu finden, der unter normalen Umständen die Abstiegsrelegation bedeutet hätte. Da es am Ende dieser Runde (vorausgesetzt natürlich, dass sie plangemäß durchgeführt werden kann) mindestens zwei Direktabsteiger geben wird, ist auf jeden Fall eine deutliche Leistungssteigerung vonnöten. Die Trauben hängen in Blaufelden, wo es zuletzt eine 0:3-Pleite gab, erneut sehr hoch. FC Phönix Nagelsberg – SC Wiesenbach. Den Klassenerhalt dank Corona konnte der Tabellenletzte SC Wiesenbach feiern, der zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs 15 Spiele absolviert, aber nur elf Zähler verbucht hatte. In der neuen Saison muss der Blaufeldener Teilortclub unbedingt wieder zu früherer Heimstärke zurückfinden, denn aus acht Begegnungen vor eigenem Publikum blieben sage und schreibe nur zwei mickrige Zähler in Wiesenbach. Auch der FC Phönix Nagelsberg, der die zweite Runde nach dem Aufstieg auf Rang vier abschloss, war auf fremden Platz stärker als zu Hause und verlor nur eines seiner acht Gastspiele. Auf eigenem Platz ging das Team von Witali Baron dagegen dreimal leer aus. Dennoch wäre schon ein Remis für den SCW ein großer Erfolg. TSV Ingelfingen – SGM Taubertal/Röttingen. Die SGM Taubertal/Röttingen muss sich zum Rundenauftakt mit einem völlig unbekannten Gegner auseinandersetzen, hat aber allen Grund, nach dem 3:0-Pokaltriumph beim Bezirksligisten in Leukershausen nun mit breiter Brust zum „A3-Neuling“ an den Kocher zu fahren. Der TSV Ingelfingen belegte vor seiner Umgruppierung in der Kreisliga A1 ebenso einen Mittelfeldplatz wie die Unterfranken, die mit sieben Punkteteilungen Remiskönig der A3 waren, aber nur vier ihrer 15 Spiele gewinnen konnten. Dieses unbefriedigende Abschneiden will die SGM in der neuen Saison vergessen lassen.

