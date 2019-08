Erster Saisonsieg für Ilshofen

Der TSV Ilshofen (in Weiß) hat in der Oberliga Baden-Württemberg mit einem verdienten 4:1 gegen den SV Linx den ersten Saisonsieg gefeiert. Dabei gerieten die Hohenloher bereits in der 2. Minute durch ein Missverständnis in der Abwehr in Rückstand. Doch der TSV zeigte eine gute Reaktion und erzielte durch Benjamin Kurz (14. Minute) den Ausgleich. Nach dem Wechsel brachte Maximilian Eiselt Ilshofen per Handelfmeter (54.) in Führung. Das 3:1 in der 72. Minute durch Jonas Lausenmeyer war die Vorentscheidung. Den Sieg endgültig sicherte nur zwei Minuten später Dominik Rummler mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel. Ilshofen kann nun mit neuem Schwung zum Derby am kommenden Samstag nach Neckarsulm fahren. Bild: Stolz

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019