Erster Punktverlust für Külsheim

TSV Oberwittstadt – SV Elpersheim 3:1. Die Gastgeberinnen machten von der ersten Minute an Druck und belohnten sich bereits in der 10. Minute durch ein tolles Tor von Anna Katharina Volk zum 1:0. Durch einen schnellen Konter erzielte Tanja Griebaum in der 13. Minute das 2:0. In der ersten Hälfte hatte der TSV mehrere Torchancen, und in der 40. Minute machte Kira Schmitt das 3:0. Im zweiten Durchgang wurde Elpersheim stärker und erarbeitete sich einige Torchancen. In der 69. Minute erzielte Nina Imhof (Elpersheim) den Anschlusstreffer zum 1:3. In der 79. Minute gab es Strafstoß für Elpersheim, aber die Torhüterin Larissa Gehrig parierte. Es war ein sehr faires Spiel.

SG Wenkheim/Großrinderfeld – SG Külsheim/Uissigheim 0:0. Das Spiel des Tabellenführers gbeim -zweiten begannen beide Seien sehr stark. Zwar waren die Gastgeber zu Beginn die dominante Mannschaft, dennoch blieb die SG Külsheim/Uissigheim gefährlich. Auf beiden Seiten gab es Torchancen, die allerdings ungenutzt blieben. Insgesamt war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, das jedoch torlos mit einem 0:0 endete.

TSV Schwabhausen – SV Pülfringen 1:3. Das Spiel begann sehr stark auf beiden Seiten, allerdings passierte der Heimmannschaft in der 18. Minute ein Eigentor durch Daria Schneider. Kurz darauf gelang es Sarah Haberkorn, das 2:0 für die Gastmannschaft zu schießen. Durch einen Fehler des SV Pülfringen im eigenen Strafraum, hatte der TSV Schwabhausen seine Chance durch einen Elfmeter und Laura De Luca verkürzte auf 1:2. Trotz einer starken Abwehrleistung der Heimmannschaft gelang es Ramona Haberkorn in der 42. Minute das entscheidende 3:1 für den SVP. TV Hardheim – FV Oberlauda 1:5.

Hardheim fand besser ins Spiel und ging in der Anfangsphase verdient durch ein Tor von Chiara Soggia in Führung. Weitere Chancen ließ die Heimmannschaft jedoch Ab der Hälfte des ersten Durchgangs dominierte Oberlauda und ging nach drei Toren von Magdalena Frank verdient mit einer 3:1-Führung in die Pause. Auch danach gelang es der Heimmannschaft nicht, ihren Spielfluss wiederzufinden. Oberlauda erhöhte seine Führung durch zwei Tore von Nesrin Tanriverdio auf 5;1.

