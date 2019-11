Erster Punktgewinn

Klinge Seckach – Büchenau 0:0

Wie so oft startet der SC Klinge Seckach gut ins Spiel, vergab jedoch schon zu Beginn zwei große Möglichkeiten. In der ersten Hälfte war das Heimteam überlegen und drängte den Gegner immer wieder in die eigene Hälfte, nutzte jedoch die Chancen zur Führung nicht. Nach der Halbzeitpause bot sich für Laura Kraft die Möglichkeit zum 1:0, doch sie scheiterte jedoch freistehend aus kurzer Distanz. Als die Kräfte zusehends schwanden, war es abzusehen, dass nichts mehr passiert. Auch wenn durch eine gute Abwehrleistung die Null stand, so blieb es am Ende bei einem mehr als enttäuschenden 0:0 für den SCK. Letztendlich kein Punktgewinn – sondern mehr eine gefühlte Niederlage. zi

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.11.2019