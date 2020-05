Erster Aufsteiger in die 3. Liga

Das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) hat sich in einer Videokonferenz mit den Meinungsbildern der Vereine und den verschiedenen Szenarien des Saisonabbruchs beschäftigt. Einstimmig wurde dabei beschlossen, in der Regionalligen Nord die laufende Spielzeit 2019/2020 aufgrund der Corona-Pandemie abzubrechen. Ein entsprechender Antrag wird dem Außerordentlichen NFV-Verbandstag Ende Juni vorgelegt.

Konkret bedeutet dies für die Regionalliga Nord der Herren, dass die Tabelle nach Quotienten-Regelung mit Stichtag 12. März 2020 (Aussetzung des Spielbetriebes) Geltung erfahren soll. Damit votiert das NFV-Präsidium einstimmig dafür, dass der VfB Lübeck als Aufsteiger in die 3. Liga gilt. Eine Relegationsrunde zwischen dem Zweitplatzierten VfL Wolfsburg und dem VfB Lübeck, wie von einigen Vereinen vorgeschlagen, lehnt das NFV-Präsidium ab.

„Der VfB Lübeck ist in allen Konstellationen der Tabelle an der Spitze, daher das klare Votum für den Aufstieg des VfB Lübeck“, äußerte sich NFV-Präsident Günter Distelrath nach der Videokonferenz.

Darüber hinaus beschloss das NFV-Präsidium einstimmig, aus den gegebenen Umständen auf eine Aufstiegsrunde in die Regionalliga Nord der Herren zu verzichten und fünf direkte Aufsteiger aus den Oberligen der vier norddeutschen Landesverbände (Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein sowie zwei Vereine aus Niedersachsen) für die Spielzeit 2020/2021 zuzulassen. Voraussetzung dafür ist, dass ein bewilligter Antrag auf Zulassung vorliegt.

Vorstandssprecher Thomas Schikorra vom VfB Lübeck betont: „Wir freuen uns natürlich sehr über diese Entscheidung, wenngleich nichts einen Aufstieg auf dem grünen Rasen mit all seinen Emotionen ersetzen kann. Es ist dennoch der verdiente Lohn aller VfB-ler, die den Weg unseres Vereins in den vergangenen sieben Jahren von der Schleswig-Holstein-Liga bis zum heutigen Tage begleitet haben.“

Rückkehr nach 16 Jahren

Der VfB kehrt damit nach 16 Jahren in den Profifußball zurück. Zuletzt waren die Norddeutschen in der Saison 2007/2008 drittklassig, verpassten im Anschluss allerdings die Qualifikation für die neu gegründete 3. Liga. 2013 musste der VfB Lübeck dann sogar Insolvenz anmelden und stieg daraufhin bis in die 5. Liga ab. Nun also wird die Mannschaft von Trainer Rolf Martin Landerl erstmals in der 3. Liga vertreten sein. Mit Mirko Boland steht bereits der erste Neuzugang fest. Der langjährige Profi von Eintracht Braunschweig wechselt vom australischen Erstligisten Adelaide United zurück nach Deutschland: „Nach dem ersten Austausch mit Timo Neumann und seinen Erzählungen, wie der VfB in Richtung Zukunft blickt und welche Rolle ich dabei einnehmen soll, war mir schnell klar, dass ich richtig Bock habe, ein Teil des Ganzen zu sein“, so Boland pati

