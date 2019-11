Erste Vorrunde der Futsalmeisterschaft

Mit dem ersten Teil der Vorrunde der Futsal-Kreismeisterschaften im Fußballkreis Tauberbischofsheim eröffnen die D-Junioren am kommenden Wochenende, 30. November/1. Dezember) die Titelkämpfe im Fußballkreis Tauberbischofsheim.

Daneben stehen auch für die E-und F-Junioren weitere Spieltage auf dem Programm.

D-Junioren

Insgesamt 29 Teams aus dem gesamten Kreisgebiet kämpfen um den Meistertitel im Fußballkreis Tauberbischofsheim.

Aufgeteilt in sechs Vorrunden-Gruppen, aus denen sich die Titelanwärter entweder direkt oder auch über den „Umweg“ Zwischenrunde für die Endrunde qualifizieren können.

Die beiden besten Teams jeder Gruppe marschieren dabei ohne „Umweg“ in die Endrunde (2. Februar), für die jeweils Dritt-und Viertplatzierten bleibt der Weg über die Zwischenrunde (11. Januar 2020) offen.

Für 14 Teams, überwiegend aus dem südlichen Kreisgebiet, gilt es dabei bereits am kommenden Samstag in der Halle am Wört in Tauberbischofsheim darum, die nötigen Punkte zu ergattern um im Titelrennen zu bleiben. Eine Woche später wird dann die Vorrunde mit den verbleibenden 15 Teams in Wertheim fortgesetzt.

Hier nun der Spielplan für Samstag, 30. November:

Gruppe A (Beginn 11 Uhr): Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lauda/Gerlachsheim/Oberlauda, TSV Assamstadt, FC Külsheim, JSG Umpfertal III und JSG Brehmbachtal II.

Gruppe B (Beginn 13 Uhr): JSG Lauda/Gerlachsheim/Oberlauda II, TSV Assamstadt II, JSG Umpfertal, TSV Gerchsheim, JSG Umpfertal und JSG Brehmbachtal.

Gruppe C (Beginn 15 Uhr): TuS Großrinderfeld, TSV Tauberbischofsheim, FC Grünsfeld und JSG Umpfertal II.

Die jüngsten Kicker, die E-und F-Junioren, sind wie folgt im Einsatz:

F-Junioren

Samstag, 30. November, Stadthalle Lauda, erster Spieltag, Gruppe drei, Beginn 11 Uhr (FV Lauda, TSV Assamstadt, VfB Boxberg-Wö., FC Grünsfeld, FC Gissigheim und TuS Großrinderfeld).

Samstag, 30. November, BW-Halle, Külsheim, erster Spieltag, Gruppe vier, Beginn 11 Uhr (SC Boxtal II, SV Gamburg, TSV Sonderriet, DJK Unterbalbach II, TSV Gerchsheim II und TSV Kreuzwertheim).

Sonntag, 1. Dezember, Halle im Wört, Tauberbischofsheim, erster Spieltag, Gruppe fünf, Beginn 11 Uhr (TSV Tauberbischofsheim, SV Nassig, DJK Unterbalbach, Dorfkickers Mainschleife, SC Boxtal und TSV Tauberbischofsheim II).

Sonntag, 1. Dezember, Stadthalle Lauda, erster Spieltag, Gruppe sechs, Beginn 11 Uhr (FV Lauda II, VfR Gerlachsheim, SV Zimmern, TSV Schwabhausen, TSV Assamstadt II und VfB Boxberg-Wö. II).

Sonntag, 1. Dezember, BW-Halle, Külsheim, erster Spieltag, Gruppe sieben, Beginn 11 Uhr (FC Hundheim-Stb., TSG Imfingen II, Türkgücü Wertheim, Viktoria Wertheim, FC Grünsfeld II und FC Eichel II).

2. Spieltag, Gruppe eins, Beginn 14 Uhr (FC Külsheim, SV Königshofen, FC Gissigheim II, FV Oberlauda, TSV Gerchsheim und TSV Werbach.

E-Junioren

Samstag, 30. November, Stadthalle Lauda, erster Spieltag, Gruppe drei, Beginn 14 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.11.2019