Erste Tore sollen ersten Sieg bringen

Ohne Punkte und ohne Tore präsentiert sich bisher die Spvgg. Neckarelz in der Verbandsliga-Saison 2020/21. In den absolvierten drei Partien stehen allerdings satte elf Gegentore zu Buche. Zudem setzte die Strerath-Mannschaft im eigenen Offensivspiel bisher nur wenig Akzente.

Dementsprechend wartet man in Neckarelz noch immer auf den ersten eigenen Treffer der neuen Saison. Dies könnte sich jedoch am kommenden Spieltag ändern. Dann reist die Spielvereinigung am Sonntag um 16 Uhr zum Tabellenvierzehnten Spvgg. Durlach-Aue. Die Mannschaft von Trainer Daniel Kreuzer kassierte bisher ebenfalls elf Gegentore. Jedoch gelang am letzten Spieltag ein überraschendes 1:1-Unentschieden beim Aufstiegsmitfavoriten VfB Eppingen.

Gegner mit Auftaktniederlagen

Zuvor kassierte Durlach-Aue gegen den SV Spielberg (1:7) und den SV Waldhof Mannheim II (0:3) zwei Niederlagen. Auch deshalb spricht vieles für ein Duell auf Augenhöhe. Man darf also gespannt sein, ob die Spvgg. Neckarelz die eigene Negativserie beenden kann. Die Hoffnung darauf dürfte in Neckarelz durchaus vorhanden sein. pati

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020