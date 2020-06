Erste Regelungen beschlossen

Direkt im Anschluss an den außerordentlichen Verbandstag (wir berichteten ausführlich in unserer Montags-Ausgabe) hat der Vorstand des Badischen Fußballverbandes in einer Videokonferenz erste Regelungen für die Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 beschlossen. Eine entsprechende Ermächtigung hatten die Delegierten der Hauptversammlung dem Vorstand erteilt.

Regelungen im Überblick

Die Regelung „Verein in Insolvenz“ (§ 6 Ziff. 1 und Ziff. 2 SpO) wird für das Spieljahr 2019/2020 ausgesetzt. Es kommt also zu keinem Abstieg im Falle der Insolvenz eines Vereins.

Abweichend zur Spielordnung wird in den Spieljahren 2019/2020 und 2020/2021 bei der Berechnung der 6-Monats-Frist der Zeitraum vom 12. März 2020 bis 30. Juni 2020, in dem die Wartefrist gehemmt war, nicht mitgerechnet. Soweit eine Spielberechtigung am 12. März.2020 unter Berücksichtigung der Wartefrist bereits erteilt war, erfolgt keine Rücknahme dieser Spielberechtigung.

Ebenfalls abweichend zur Spielordnung hat die Mannschaftsmeldung für das Spieljahr 2020/2021 für Frauen- und Herrenmannschaften bis zum 30. Juni 2020 und für Juniorenmannschaften bis zum 15. Juli 2020 zu erfolgen.

Die Spielrunde 2020/2021 beginnt frühestens am 1. September 2020. Die spielleitenden Stellen sollen Meisterschaftsspiele so ansetzen, dass möglichst vor dem ersten Spiel einer Mannschaft vier Wochen normales Fußballspielen mit Körperkontakt behördlicherseits erlaubt war.

Pokalspiele können jederzeit, auch vor dem 01. September 2020, angesetzt werden – allerding nur, soweit dies behördlicherseits erlaubt ist.

Bei Verzicht – Abweichend gilt für das Spieljahr 2020/2021 als Stichtag für die Erklärung der 30. Juni .2020 und nicht wie sonst drei Tage (Herren und Frauen) beziehungsweise zehn Tage (Junioren) nach dem letzten Spieltag.

Hat ein Verein vor dem 12. März 2020 seine Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet, so spielt diese Mannschaft in der Saison 2020/2021 in der nächsttieferen Spielklasse.

Bei Beantragung von Spielgemeinschaften ist abweichend zur Spielordnung der Antrag für das Spieljahr 2020/2021 bis zum 30. Juni 2020 vorzulegen.

Geregelt wurde auch der Aufstieg aus den Kreisliga-Qualifikationsrunden im Jugendbereich. Aufsteiger bei Kreisliga-Qualifikationsrunden im Jugendbereich werden dadurch ermittelt, dass zunächst die Staffelsieger anhand der Quotientenregelung ermittelt werden. Aufsteiger ist die Mannschaft mit dem im Vergleich der Staffelsieger höchsten Quotienten. Verzichtet der Aufsteiger auf den Aufstieg, steigt die Mannschaft mit den nächstniedrigeren Quotienten aus diesem Vergleich auf. Verzichten alle Mannschaften aus dem Vergleich, steigt keine Mannschaft auf. aka

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.06.2020