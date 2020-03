Erste Hälfte völlig verschlafen

ASV Eppelheim – FC Eichel 5:2

Eichel: Grabinger, Haber, Sämann, Stark,Hemmerich (Meister), Friedlein, Kaufmann (Maier), Reiner, Eisler (Ferreira), Seipp (Janisz), Lutz.

Die Eichler Fußball-Frauen sind voller Optimismus nach Eppelheim gefahren, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Nachdem das Eichler Team am 29. Februar zum Nachholspiel in Mückenloch mangels Spielerinnen nicht antreten konnte und so kampflos die drei Punkte abgeben musste, war ein Sieg in Eppelheim voll eingeplant.

Dem Eichler Team war von der ersten Minute anzumerken, dass Spiel- und Wettkampf-Routine fehlten, denn das letzte Spiel bestritt die Mannschaft am 24. November 2019 gegen Dittwar/Tauberbischofsheim. Bei beiden darauffolgenden Spielen traten die Gegner den Weg nach Eichel nicht an.

Nur den Pfosten getroffen

Bereits in der zwölften Minute hatten die Gäste Glück, als der Ball nur den Pfosten traf. In der 24. Minute verfehlte ein Heber nur knapp das Eichler Gehäuse. Das Eichler Team fand keinen Zugriff auf Ball und Gegner, kam überhaupt in die Zweikämpfe und überließ dem Gegner im Prinzip fast kampflos das gesamte Spielfeld. In der 34. Minute verwandelte Eppelheim eine der unzähligen Ecken direkt zum 1:0. Ein Duplikat führte in der 43. Minute zum 2:0. In der 45. Minute dann ein Doppelschlag zum 3:0 und zum 4:0.

In der zweiten Hälfte sah man ein anderes Eichler Team auf dem Platz. In der 59. Minute schaffte Leonie Friedlein den Anschluss, und in der 65. Minute erzielte Laura Eisler das 4:2. Leider konnte das Eichler Team den Schalter nicht komplett umlegen, und Eppelheim machte in der 81. Minute mit dem 5:2 den Sack zu.

Das nächste Heimspiel des FC Eichel findet am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr gegen die SpG St.Leon/Mingolsheim statt. fce

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020