Erst Ulshöfer, dann Schad

Nach der einvernehmlichen Trennung von Trainer Christian Moll (die Fränkischen Nachrichten berichteten) hat Fußball-Landesligist SV Königshofen mittlerweile dessen Nachfolge geklärt. Wie Martin Michelbach, sportlicher Leiter bei den Messestädtern, auf Nachfrage gegenüber den FN bestätigte, „wird Team-Manager Patrick Ulshöfer bis Saisonende für das Landesliga-Team verantwortlich sein und somit beim OBI-Hallen-Masters im Rahmen des Bürgermeister-Weid-Turniers am Sonntag, 29. Dezember, erstmals auf der Bank sitzen“.

Danach kehrt Ulshöfer (oben) in seine momentane Funktion als Team-Manager zurück. „Ab 1. Juli 2020 übernimmt die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft dann Ralf Schad“, so Michelbach. Der gebürtige Königshöfer durchlief in seinem Heimatverein alle Jugendteams und absolvierte im Zeitraum von 1993 bis 2007 rund 400 Spiele für den SV Königshofen in der Landesliga Odenwald. Zur Spielzeit 2008/2009 wechselte Schad als Spielertrainer zum TSV Dittwar, wo er derzeit noch tätig ist.

Weiterhin wurde bekannt, dass sich in der Winterpause Sandro Carrapato Especiosa vom Würzburger Kreisligisten FVgg. Bayern Kitzingen dem SV Königshofen anschloss. Der aus Kitzingen stammende 26-jährige Mittelfeldspieler mit portugiesischen Wurzeln hat es aus familiären von Bayern ins Taubertal verschlagen. / red

