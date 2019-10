Erst in der Schlussphase wird die Niederlage deutlich

ATSV Mutschelbach - VfR Gommersdorf 4:0

Mutschelbach: Bleich, Heers (71. Pfisterer), Hasel (46. Klemm), Kramer- Homeister, Markovic (71. Rolf), Rutz, Weizel (71. Engert)- Frank, Stoll, Kleinert.

Gommersdorf: Bayha, Bauer, Gärtner (75. Hirschlein), G. Mütsch, F. Schmidt, Würzberger, Scheifler, Dotzauer, Hespelt, Stöckel, M. Schmidt.

Tore: 1:0 (37.) Markovic, 2:0 (72.) Stoll, 3:0 (78.) Kleinert, 4:0 (81.) Stoll. – Schiedsrichter: Patrick Mattern (Neckarau). – Zuschauer: 150

Das Spiel der Fußball-Verbandsliga Baden zwischen dem Oberliga-Anwärter ATSV Mutschelbach und dem Aufsteiger VfR Gommersdorf endete 4:0. Durch den Erfolg gehören die Mutschelbacher weiter zum Verfolger des FC Astoria Walldorf II. Die Gommersdorfer dagegen sitzen momentan im Tabellenkeller etwas fest.

Die „Waldenser“ aus dem Karlsbader Stadtteil brauchter lange, bis die Partie für sie in trockenen Tücher war. „Die Spielanteile waren aber so 75:25 Prozent für die Platzherren“, anerkannte der Gommersdorfer Teammanager Daniel Gärtner die Überlegenheit der Platzherren und fügt an: „Unsere Mannschaft hat trotz aller Widrigkeiten und personellen Problemen sich gut verkauft“.

Der Verein für Rasenspieler wurde kurzfristig zu Kunstrasenspieler, denn der Rasenplatz war unbespielbar. „Eine super Anlage, bestimmt millionenschwer, aber beim Rasen fehlt noch was“, kommentierte Gärtner diesen Zustand etwas schmunzelnd schon bei Spielbeginn. Es ist aber müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, ob es sonst besser gelaufen wäre. Höchstwahrscheinlich nicht. Von Beginn an drängten die Mutschelbacher mit viel Druck auf das Gommersdorfer Tor. „Die waren gnadenlos offensiv“, so Gärtner. Trotzdem ließ die Gommersdorfer Abwehr bis zur 37. Minute nichts zu.

Aufstellung wider der Philosophie

Gommersdorf stand tief und kompakt. Angesichts der personellen Probleme musste VfR-Trainer Peter Hogen so seine Mannschaft aufstellen, was gerade nicht seiner Philosophie entspricht. Einen Pass in die Schnittstelle nutzte Simon Markovic zum 1:0-Halbzeitstand. „Der ATSV hatte es vorher schon öfters versucht, auf diese Art zum Erfolg zu kommen. Trotz der vielen Laufarbeit unserer Defensive, rutscht halt doch mal einer durch“, sagte Gärtner.

Auch im zweiten Abschnitt hielten die Jagsttäler das Spiel lange offen, obwohl eigene Angriffe für fast keine Entlastung sorgten. Nach dem Dreifachwechsel bei den Platzherren in der 71. Minute fiel dann gleich darauf die Entscheidung. Nacheinander fielen die Tore jetzt. Nach demselben Strickmuster wie beim ersten Tor, war auch der zweite Treffer, den Torjäger Tobias Stoll (72.) erzielte. Pass in die Tiefe und dann der Abschluss. Minuten später die endgültige Entscheidung. Ein Flankenlauf mit anschließender Hereingabe in den Rückraum der VfR-Abwehr konnte nicht verhindert werden. Kai Kleinert (78.) stand mit dem Rücken zum Tor und traf dann mit seinem Drehschuss etwas glücklich knapp neben dem Pfosten zum 3:0 ins VfR-Gehäuse. Wenige Minuten darauf stand Stoll (81.) dort, wo ein Torjäger stehen muss und drückte den Ball zum 4:0 ins Tor, als ein Ball durch die Gommersdorfer Abwehrbeine seinen Weg zu ihm fand.

„Über 90 Minuten ist es schwer, diesem Druck standzuhalten. Und spielerisch war der ATSV auf sehr gutem Niveau. Wenn sich das nach einem 0:4 auch blöd anhört, die Mannschaft hat ein Lob verdient. Sie haben Charakterstärke gezeigt und sich nicht hängen lassen“, zog Gärtner nach dem Spiel Bilanz.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019