Erst geknickt, dann doch positiv gestimmt

FSV Hollenbach – Ehingen-S. 1:1

Hollenbach: Hörner, Nzuzi (90.+3 Robin Dörner), Hutter, Minder (85. Krieger), Kleinschrodt, Hack (66. Götz), Schmitt (90. Yerlikaya), Hofmann, Limbach, Rohmer, Uhl.

Ehingen-Süd: Gralla, Sameisla, Hess, Schleker (81. Turkalij), Vöhringer (60. Kästle), Barwan, Sapina, Pöschl, Ruiz, Dilger (73. Akhabue), Schmid.

Tore: 1:0 (50., Foulelfmeter) Michael Kleinschrodt, 1:1 (90.+4) Sameisla. – Schiedsrichter: Max Angenendt (Ulm). – Zuschauer: 650.

„Ich bin geknickt, die Jungs sind geknickt.“ FSV-Trainer Martin Kleinschrodt war nach dem Spiel sichtlich niedergeschlagen. Kein Wunder: Seine Mannschaft musste in einem bereits gewonnen geglaubten Spiel gegen den Tabellenzweiten SSV Ehingen-Süd in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer hinnehmen.

Es war eine tolle Kulisse in der Hollenbacher „Jako-Arena“. Gut 650 Zuschauer fanden den Weg ins Hohenloische, was nicht nur an dem guten Wetter lag, sondern vor allem an der Aktion „Dress For Success“ der ortsansässigen Firmen ebm-papst und Jako, bei der die Meistermannschaften aus der Umgebung einen neuen Trikotsatz gesponsert bekommen haben (wir berichten noch extra).

Eben diese gut 650 Zuschauer sahen von der ersten Minute an ein ordentliches Verbandsligaspiel. Beim FSV war Manuel Hofmann nach überstandener Verletzungspause wieder in die Startelf gerückt und übernahm in der Innenverteidigung zusammen mit Jonas Limbach die Verantwortung. Doch auch die beiden verhinderten die erste Großchance der Gäste nach sieben Minuten nicht. Simon Dilger wurde mit einem hohen Ball über die Kette bedient, doch sein Abschluss aus knapp 16 Metern landete knapp über der Latte.

Christoph Rohmer klärt

Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem die Gäste aus Ehingen etwas mehr vom Spiel hatten. Der FSV versuchte, früh zu stören, hatte nach 22 Minuten aber Glück dass Christoph Rohmer einen Abschluss vom Timo Barwan noch zum Eckball abblockte. Auch nach jener Ecke brannte es lichterloh und abermals Rohmer musste den Ball nach einem Schuss aus dem Getümmel von der Linie kratzen. Nur drei Zeigerumdrehungen später rettete FSV-Keeper Philipp Hörner mit einer Glanztat im Duell mit SSV-Stürmer Barwan – ein Weckruf für die Hausherren. „Ab der 25. Minute ist das Spiel gekippt, wir sind dann viel hinterher gelaufen“, befand auch Gästecoach Michael Bochtler.

Und tatsächlich schaltete der FSV nun ordentlich nach oben. In der 27. Minute entschärfte SSV-Keeper Benjamin Gralla einen Schuss von Samuel Schmitt gerade so. Zwei Minuten später bediente Minder mit einer Flanke Schmitt, dessen Volleyschuss gerade noch so von der Linie gekratzt wurde. In der 33. Minute war es abermals Schmitt, der nach einem verunglückten Abstoß aus 16 Metern draufhielt, doch Gralla im Ehinger Tor war zur Stelle. In der 38. musste der FSV nach einem Eckball auf der anderen Seite wieder in höchster Not klären, Marius Uhl stoppte das Spielgerät auf der Linie. Die Schlussminuten der ersten Hälfte gehörten wieder dem FSV, als sie in der 40. Minute gleich zwei Mal am Ehinger Keeper scheiterten.

In der zweiten Hälfte gehörte die erste Aktion wieder dem FSV. In der 49. Minute stieß Michael Kleinschrodt auf der linken Seite in den Strafraum durch und wurde von Kevin Ruiz zu Fall gebracht. Schiedsrichter Max Angenendt entschied zum Unmut der Gäste sofort auf Strafstoß – zumindest eine diskutable Entscheidung. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst zentral unter die Latte zur umjubelten Hollenbacher Führung, die inzwischen auch in Ordnung ging. Ehingen erhöhte nun den Druck und versuchte, mit schnell vorgetragenen Angriffen zum Erfolg zu kommen, was dem FSV auf der anderen Seite Räume eröffnete.

So waren für die Gastgeber einige hochkarätige Chancen zu verbuchen, doch Schmitt aus der Distanz (58.), Hofmann per Kopf (59.), Hack nach einem Abpraller (61.) und Kleinschrodt im Eins gegen Eins (62.) ließen ihre Chancen allesamt liegen. „Das darf uns nicht passieren. Diese Chancen müssen wir verwerten, diese Tore müssen wir unbedingt machen“, zeigte sich FSV-Trainer Kleinschrodt nach dem Spiel kritisch.

Gäste wach gerüttelt

Diese Reihe an Chancen rüttelte die Gäste wohl wieder wach, denn danach gehörte das Spiel zu großen Teilen den Ehingern, während der FSV nur noch durch Konter gefährlich war. In der 64. hatte der FSV dann Glück, dass ein Zweikampf zwischen Limbach und Dilger im Strafraum nicht als Foul geahndet wurde, zwei Minuten später setzte Filip Sapina den Ball aus 20 Metern über das leere Tor. In der 73. Minute war es wieder Sapina, der tief geschickt wurde und nur noch FSV-Keeper Hörner vor sich hatte, doch sein unbedrängter Abschluss landete deutlich über dem Tor.

In der Schlussminute hätte der FSV dann alles klar machen können, als Samuel Schmitt seinen Gegner im Dribbling stehen ließ, doch sein Abschluss aus 14 Metern landete knapp über dem Tor. In der 94. Minute wurde die Hollenbacher Fahrlässigkeit dann bestraft beziehungsweise der Ehinger Kampfgeist belohnt: Ein Eckball von Barwan landete wie ein Geschoss im Hollenbacher Strafraum, wo SSV-Kapitän Fabian Sameisla den Kopf hinhielt und unter Mithilfe des Innenpfostens zum 1:1 traf. Der Schiedsrichter pfiff daraufhin gar nicht mehr an.

„Ich will den Jungs heute keinen Vorwurf machen. Wie wir nach den 25 Minuten zurückgekommen sind und uns Chancen erspielt haben stimmt mich positiv“, meinte Hollenbachs Trainer Kleinschrodt nach der Begegnung. „Wir haben dieser tollen Kulisse heute ein Spiel voller Tempo, Spannung und Chancen geboten“.

