Erst einmal Lehrgeld gezahlt

SV Sülzbach – FC Creglingen 4:0

Die Fußball-Frauen des FC Creglingen waren am zum erste Rundenspiel in der Regionenliga zu Gast beim SV Sülzbach.

Zu Beginn der Partie waren die frisch in die Regionenliga aufgestiegenen Creglingerinnen noch nicht richtig im Spiel angekommen und bekamen ein plötzliches und unglückliches erstes Gegentor in der zweiten Spielminute. Dem Gegner gelang es durch schnelles Anlaufen der Bälle und körperlichen Druck, den Ball in der Hälfte der Creglingerinnen zu behalten.

Das zweite Gegentor folgte in der 23. Minute. Doch die Frauen des FC Creglingen motivierten sich gegenseitig weiterzumachen, um das Spiel zu wenden.

Mit neuer Kraft und Motivation starteten die Creglingerinnen nach der Pause in die zweite Hälfte des Spiels. Jedoch gelang den Gegnern kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs durch einen Eckball das Tor Nummer drei. Die Creglingerinnen kämpften sich weiter durch und versuchten den Ball aus der eigenen Hälfte zu spielen. Kurz vor Ende des Spiels gelang dem SV Sülzbach in der 88. Minute der vierte Treffer der Begegnung zum Endstand.

Zwei Wichtige Spiele

Jedoch lassen die Damen des FC Creglingens nach der ersten Niederlage in der frisch angekommenen Regionenliga den Kopf nicht hängen, sondern sind motiviert für die zwei nächsten wichtigen Partien . Dabei handelt es sich nach einer spielfreien Woche um das Pokalspiel am Freitag, 2. Oktober um 19.30 Uhr gegen TSV Pfedelbach und das darauffolgende Heimspiel am Sonntag 4. Oktober um 11 Uhr gegen SG Schorndorf.

