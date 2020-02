Engagiert auch außerhalb des Rasens

In diesem Jahr zeichnete der Badische Fußballverband im Rahmen der Aktion „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ sogar zehn Fußballhelden aus. Auf sie wartet eine spannende Bildungsreise nach Spanien.Zum 50-Jahr-Jubiläum des Frauen- und Mädchenfußballs lag hierauf der Schwerpunkt. Zu den neun Preisträgern aus den Fußballkreisen darf Celine Schillinger – die sich wie die anderen besonders für den Mädchenfußball ehrenamtlich engagiert – als Auserwählte der Sonderkategorie Frauen- und Mädchenfußball mit nach Spanien reisen. Dort treffen die badischen Preisträger auf die Fußballhelden aus ganz Deutschland. Den Input nehmen die jungen Leute dann wieder mit in ihre Vereine, so dass alle nachhaltig profitieren. „Es gibt im Bereich unseres Verbandes viele junge, talentierte Ehrenamtliche, die bei den Vereinen im Jugendbereich wertvolle und wichtige Arbeit leisten. Besonders freue ich mich über die Anzahl jüngerer Frauen, die vor allem bei den Juniorinnen eine Trainertätigkeit ausüben. Stellvertretend stehen dafür unsere Fußballheldinnen“, lobt Helmut Sickmüller, BFV-Vizepräsident für gesellschaftliche Verantwortung.

Zwei der Fußballhelden stammen aus den Kreisen Tauberbischofsheim und Buchen.

Yannik Schulte, FC Schloßau (Fußballkreis Buchen): „Yannik Schulte verdient die Ehrung als Fußballheld“, ist Klaus-Dieter Klopsch überzeugt. Als Vorsitzender des FC Schloßau hat er den 21-Jährigen für die Auszeichnung vorgeschlagen. Seit den Bambini durchlief Yannik Schulte erfolgreich alle Jugendmannschaften und trug erheblich zu mehreren Meisterschaften und Pokalsiegen der Blau-Weißen bei. „Er ist unheimlich auf den Verein und auf Fußball fokussiert“, so Klopsch. Er übernahm ab 2017 Verantwortung als Trainer und Betreuer bei den C-Junioren. Seine Mannschaft wurde 2019 Kreispokalsieger. Zuvor betreute er bereits die E-Junioren. Auch ist er Mitglied im Festausschuss und organisiert bei Sportfesten als „Tagesverantwortlicher“. Ob Altpapiersammlung oder Sportheimdienst: Für Yannik Schulte ist es selbstverständlich, auf den Dienstplänen des Schlossauer Fußballclubs zu stehen. Dabei überzeuge er durch seine ausgleichende Art, einem hohen Maß an Selbstmotivation und Fairness, so Klopsch: „eben jemand, den man sich im Verein wünscht“.

Selbst bei Schulstress hätte Yannik Schulte, der gerade seine Ausbildung zum Steuerfachangestellten absolviert, immer 100 Prozent gegeben. „Ich bin komplett fußballverrückt“, bestätigt er selbst. Für ihn sei es wichtig, dass die Jungs gern ins Training kommen, „das möchte ich weitergeben“ – Erfolg ist zweitrangig. Neben seinem ehrenamtlichen Engagement spielt Yannik in der ersten Mannschaft. Als Leistungsträger sei er auch hier Vorbild und bei seinem Team anerkannt, so Klopsch. Und der Einsatz von Yannik bleibt nicht nur auf den Sport beschränkt. Als Kassier und Mitglied im Vorstandsteam „Jugendkeller Schloßau“ engagiert er sich darüber hinaus in seinem Ort. Für Yannik steht fest: „Meine Vereinskameraden – ob beim FC oder im Jugendkeller – haben ebenso ihren Anteil an der Auszeichnung.“.

Nele Schmitt, TSV Tauberbischofsheim (Fußballkreis Tauberbischofsheim): Bereits mit vier Jahren kam Nele Schmitt zum Fußball. Sie begann in Grünsfeld bei den Jungs, wechselte anschließend zu den Juniorinnen des TSV Tauberbischofsheim. Durch ihre Trainerin angesprochen, absolvierte die heute 17-jährige Schülerin 2018 ihre Ausbildung zum Junior-Coach am Gymnasium in Lauda-Königshofen. Mit dem dort erlangten Wissen übernahm Nele die D-Juniorinnen des TSV. Zusätzlich spielte sie bei den B-Juniorinnen und in der Landesliga im Frauenteam der Spielgemeinschaft Dittwar/Tauberbischofsheim. „Mir hat es Spaß gemacht, und ich wollte es unbedingt machen“, erklärt die Fußballheldin ihr großes Engagement – auch wenn am Wochenende drei Spiele als Trainerin und Spielerin zu bestreiten mitunter anstrengend gewesen sei. „Als aktive Spielerin ist sie stets Vorbild für ihre jungen Fußballerinnen“, betont Jugendleiterin Stefanie Hartnagel, die Nele Schmitt für die Auszeichnung vorgeschlagen hat. In dieser Saison trainiert die Abiturientin zusammen mit Ralf Schneider die B-Juniorinnen. „Am Anfang war es etwas schwierig, da ich nur ein Jahr älter bin – mit den Mädels zusammen gespielt habe und befreundet bin“, gibt Nele zu. Doch der Erfolg gibt dem Trainerteam Recht. „Sie ist immer zuverlässig und zeichnet sich durch ihr großes Engagement auf und neben dem Platz aus“, betont Hartnagel. Auch bei Vereinsfesten, Spiel- und Aktionstagen packt sie mit an. Beim Juniorinnen-Hallenturnier 2018 betreute und führte sie nicht nur ihr Team, sondern organisierte den Kuchen- und Getränkeverkauf sowie die Turnierleitung. „Bei Nele stimmt einfach das Rundum-Paket“, fasst Hartnagel zusammen. Nach dem Abitur soll ein FSJ bei der Badischen Sportjugend folgen. bfv

