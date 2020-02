Endrunde steigt in Schrozberg

Mit der Endrunde in Schrozberg beginnt die heiße Phase um den Sparkassen-Junior-Cup für D-Junioren – die Hallenmeisterschaft im Württembergischen Fußballverband. Unzählige Turniere wurden über Monate gespielt, bis Mitte Februar dann die Württembergischen Hallenmeister feststehen. Der Sparkassen-Junior-Cup ist eine willkommene Abwechslung zum Spiel auf dem Feld. Gut 4000 Mannschaften mit rund 40 000 Teilnehmern spielen um die Titel Württembergischer Hallenmeister. Die Endrunde beim Sparkassen-Junior-Cup findet bei den D-Junioren in diesem Jahr im Bezirk Hohenlohe statt, und zwar am Samstag, 29. Februar, ab 10.30 Uhr in Schrozberg. In zwei Vierer-Gruppen werden an diesem Tag in Schrozberg die Halbfinalisten ermittelt, die dann um den Einzug ins Finale spielen. Sicher ist Spannung und guter Fußball in allen Altersklassen geboten.

Die DFB-Stützpunkttrainer nutzen den laufenden Wettbewerb zur weiteren Sichtung begabter Spieler und Spielerinnen. Wer also bei dem Turnier eine gute Leistung zeigt, für den besteht die Chance, vielleicht „entdeckt“ und später am DFB-Stützpunkt zusätzlich gefördert zu werden. wfv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020