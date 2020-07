Endlich wieder Verbandsliga

Nach dem Rückzug des TSV Crailsheim 2010 in die Bezirksliga sind die Crailsheimer Fußballer nun wieder da, wo sie bereits vor zehn Jahren nach dem Abstieg aus der Oberliga eigentlich gelandet wären, nämlich in der württembergischen Verbandsliga. Trainer Michael Gebhardt, ein Crailsheimer Urgestein, hat auf lokale Identifikation der Spieler gesetzt und die junge Truppe in den letzten Jahren ohne teure Neuzugänge zu einem Spitzenteam der Landesliga geformt. „Unser Kader hat eine sehr hohe Qualität“, erklärt Dirk Brenner, der Sportliche Leiter. „Den Spielern, die den Aufstieg geschafft haben, vertrauen wir auch in der Verbandsliga.“ Verstärken wird sich der TSV mit Mittelfeldmann Lukas Schmidt (Spvgg Ansbach). Der 23-jährige aus Blaufelden-Metzholz war in der vergangenen Saison Stammspieler bei der Spvgg Ansbach in der Bayernliga. Zudem schlossen sich mit Julian Baumann (TSV Ilshofen) und Simon Glück (Spfr. Schwäbisch Hall) zwei weitere Spieler mit Perspektive dem TSV an, die schon höherklassig in der Oberliga zum Einsatz gekommen waren. rst

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020