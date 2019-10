Einigen Respekt vor der Uni-Stadt-Elf

Der FSV Hollenbach hatte wieder einen bitteren Gegentreffer zu verdauen. Gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach fingen sich die Rot-Blauen in der Nachspielzeit ein Gegentor und verschenkten am vergangenen Wochenende zwei Punkte. „Wir müssen einfach das 2:0 machen, das ärgert mich wirklich extrem“, haderte FSV-Coach Martin Kleinschrodt mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. In der

...