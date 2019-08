Eingagiert gegen jede Art von Ausgrenzung

Gegen Rassismus und für Toleranz – dafür steht im baden-württembergischen Fußballsport ein ganz besonderer Preis, der „Jugendpreis Gottfried Fuchs.

Mit dem Jugendpreis Gottfried Fuchs zeichnen der Badische, Südbadische und Württembergische Fußballverband zum zweiten Mal Vereine mit besonderem Engagement für Menschlichkeit und Toleranz sowie gegen Rassismus und Antisemitismus aus. Der Preis ist mit insgesamt 10 500 Euro dotiert.

Ausgezeichnet werden Vereine, Abteilungen oder einzelne Mannschaften aus dem Jugendbereich, die allein oder in Kooperation mit Schulen für Menschlichkeit und Toleranz entschieden eintreten und sich gegen Antisemitismus, Rassismus, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit und andere Formen der Diskriminierung besonders engagieren. Maßnahmen wie Projekte, Aktionen, Veranstaltungen, Initiativen können einmalig oder auf Dauer angelegt sein und dürfen nicht länger als Juli 2017 zurückliegen.

Die drei baden-württembergischen Fußballverbände erinnern mit dem Jugendpreis an den in Karlsruhe geborenen Gottfried Fuchs, der bis heute neben Julius Hirsch der einzige deutsche Nationalspieler jüdischer Herkunft ist, und während der Zeit des Nationalsozialismus zunächst in die Schweiz und schließlich nach Kanada emigrierte.

Er steht stellvertretend für alle jüdischen und andere diskriminierte Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Funktionäre und Vereinsmitglieder, die nach der Machtübernahme durch die Nazis aus der Gesellschaft und der Fußballfamilie ausgeschlossen wurden.

Schirmherrin ist zum zweiten Mal Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg.

BFV-Präsident Ronny Zimmermann ist Vorsitzender der elfköpfigen Jury, der auch Prof. Dr. Monica Heller, die Enkelin von Gottfried Fuchs, angehört: „In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, klare Zeichen zu setzen. Viele unserer Fußballvereine nutzen die Kraft des Fußballs beispielhaft, um sich für Menschlichkeit einzusetzen. Dieses Engagement würdigen wir mit der Jugendpreis Gottfried Fuchs und schaffen die gebührende Öffentlichkeit.“

Bewerbungen können mit dem Online-Formular unter www.jugendpreis-gottfried-fuchs.de oder per Post an Südbadischer Fußballverband, Viola Klausmann, Schwarzwaldstraße 185a, 79 117 Freiburg, eingereicht werden. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Dezember. bfv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019