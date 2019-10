Einen satten „Dreier“ gegen den Underdog verbucht

SpG Trienz/Wagenschwend – SpG Hirschlanden/Schwabhausen, 0:2

Die SpG Hirschlanden/Schwabhausen errang am Samstag in der Kreisliga Mosbach/Buchen einen 2:0-Sieg über SpG Trienz/Wagenschwend. Die Hirschlander Mädels, gecoacht von Waldemar Mench, erledigten ihre Hausaufgaben sorgfältig und verbuchten gegen den Underdog einen Dreier. Für das erste Tor der Partie sorgte Andrea Wild, die in der 24. Minute nach einem Gewusel im Strafraum von Trienz goldrichtig stand und das Spielgerät über die Torlinie schob. In der zweiten Hälfte zwei konnten die Gäste zwar immer wieder Nadelstiche setzten scheiterten aber an der Präzision der Abschlüsse oder an Torfrau Vanessa Köbler. Linda Dünzl die fast über die ganze Spielzeit direkt eins gegen eins in Deckung genommen wurde war es, die sich in der 87. Minute freispielte und den Ball im Tor von Trienz unterbrachte. So nahmen die Gäste aus Hirschlanden nach dem Schlusspfiff durch den umsichtig leitenden Schiedsrichter Goran Eitelwein die drei Punkte mit nach Hause. Die SpG Hirschlanden/Schwabhausen trifft am Samstag, 26. Oktober, um 17 Uhr in Hirschlanden auf das Frauenteam vom TV Reisenbach, das sich aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz befindet. hs

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019