Eine unnötige Niederlage

TSG Hoffenheim III – SpG Dittwar/Tauberbischofsheim 1:0

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Veith, Scheuermann, Haas, Knüll (55. Schmitt), Dörr, Hartnagel (32. Berberich), Fast (88. Kilian), Höpfl, Schäffner, Schneider.

Im letzten Spiel vor der Winterpause unterlag die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim unglücklich in Hoffenheim. Die Niederlage war vermeidbar, denn die besser herausgespielten Tormöglichkeiten hatte die Dörr-Elf. Für Hoffenheim rettete mehrmals das Aluminium.

So trafen Sophie Schneider und Sabrina Knüll in der ersten Spielhälfte Pfosten und Latte, und in der zweiten Spielhälfte scheiterte Linda Fast und Verena Dörr jeweils am Gehäuse. Letztere hatte zuvor das Eins-gegen-Eins-Duell gegen die Torspielerin der TSG gewonnen, brachte den Ball jedoch nicht im Tor unter.

In der 68. Spielminute fiel jedoch das Tor des Tages für Hoffenheim nach einer Balleroberung und einem präzisen Abschluss durch Tanja Jokanic. sh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.12.2019