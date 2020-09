Eine Stimulanz für offensiveres und mutigeres Spiel

Welch eine Zäsur vor einem Vierteljahrhundert für die fleißigen Zähler, als es mit Beginn der Saison 1995/96 plötzlich drei Punkte statt zwei für einen Sieg zu registrieren galt.

Der internationale Fußball-Verband Fifa wollte mit dem bedeutenden Eingriff in allen nationalen Ligen seines Weltreiches vor allem den taktischen Finessen des Angsthasen- und Remis-König-Kicker-Fußballs etwas entgegensetzen. Die Engländer, in sportlichen Dingen schon immer Pioniere, hatten das Novum schon seit Anfang der 80er Jahre für ihren Liga-Alltag entdeckt. Länder wie Israel, Neuseeland, die Türkei und Norwegen fanden das für ihre Kicker in den heimischen Ligen ebenfalls gut und ahmten den „Dreier“ alsbald nach.

Es dauerte noch bis 1994, ehe der zusätzliche Siegpunkt vom Fußball-Weltverband international für die nächste Spielzeit zur Pflicht erhoben wurde. Verbunden mit der Erwartung, die zusätzliche Stimulanz werde den Offensivgeist allenthalben beflügeln und über mehr Tore zu mehr Attraktivi-tät auf dem Rasen führen. Eine deutliche Ansage gegenüber defensiven Spielweisen, wie sie mit der Türriegel-Taktik des „Catenaccio“ zum Beispiel Inter Mailand dereinst so extrem wie erfolg-reich praktizierte. Ältere Semester werden sich noch diese Art von Langeweile auf dem Rasen erinnern. Dem Wunsch nach mehr Treffern stand allerdings entgegen, dass mit einem zunehmend schnelleren, athletischeren, körperlicheren und ausgereifteren Fußball die offensiven Räume enger wurden und damit die großen Tor-Chancen nicht unbedingt reichlicher.

Nicht glatt aufgegangen

Die eindimensionale Logik „mehr Punkte, mehr Tore“ konnte nicht glatt aufgehen. Statistiker mussten fast 20 Jahre warten, bis in einer Bundesliga-Saison durchschnittlich mehr Tore geschossen wurden als beim Zwei-Punkte-Modus. Und so denkt die Fifa gerade wieder einmal darüber nach, wie das Spiel torreicher gemacht werden könnte, ohne die Tore vergrößern zu lassen. Gefallen gefunden haben die Regelwerker nach Informationen des Sportmagazins „Kicker“ anscheinend an einer Überlegung des früheren Star-Trainers Arséne Wenger.

Demnach soll sich ein Spieler künftig nicht mehr im Abseits befinden, wenn sich noch ein Körperteil auf gleicher Höhe mit dem vorletzten Spieler der gegnerischen Mannschaft befindet. Eine Verkehrung der bisher geltenden Regel ins Gegenteil, wonach sich aktuell ein Spieler im Abseits befindet, wenn ein Körperteil, mit dem man einen Treffer erzielen darf, näher am Tor ist als der vorletzte Gegner. Die Änderung, die alsbald bei einem U19-Turnier in Deutschland getestet werden soll, würde statistisch erhebliche Folgen haben. Eine Auswertung habe gezeigt, dass etwa 50 Prozent der zuletzt wegen Abseits aberkannten Treffer dann zählen würden. Das hieße künftig mehr Torjubel. Na bitte, wie gewünscht!

Nach der alten Zwei-Punkte-Regel wurde in der Bundesliga letztmals 1994/95 gewertet. Auf 49 Zähler hatte es Borussia Dortmund als deutscher „Zwei-Punkte-Meister“ vor 25 Jahren gebracht, vor Werder Bremen (48 Punkte) und dem SC Freiburg (46 Punkte). In der Saison davor kam Bayern München mit nur 44 Punkten zum Titel, vor dem 1. FC Kaiserslautern (43) und Lever-kusen. Bayer reichten für Platz drei 39 Zähler. Eine Ausbeute, mit der anschließend in der Drei-Punkte-Ära niemals mehr ein Platz so weit vorn winkte, vielmehr veritables Zittern im Abstiegs-kampf.

Wobei: Mit 39 Punkten ist in der gesamten Bundesliga-Geschichte noch nie jemand direkt abgestiegen. Dem HSV genügten 2014 sogar schlappe 27 Punkte zum Relegations-Platz. amü

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020