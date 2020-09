Die beiden Gewinner des ersten Spieltages in der Frauen-Landesliga Rhein/Neckar-Odenwald treten heute um 18 Uhr gegeneinander an: Die SpG Mückenloch/Neckargemünd trifft auf die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim. Während die Taubertälerinnen zuhause gegen Waldangelloch mit 5:0 einen gelungenen Saisoneinstand feierten, setzte sich Mückenloch/Neckargemünd auswärts mit 7:0 bei der SpG Heidelberg/ASV Eppelheim durch. Eine echte Standortbestimmung wird das Spiel gegen den Vizemeister der vorigen Saison also werden und eine sehr schwere Aufgabe.

Mit einer guten Abwehrleistung und bei Verwertung der sich bietenden Torchancen dürfte jedoch ein Punktgewinn für die Gäste-Mannschaft möglich sein, denn Torchancen waren in den Pokal- und Verbandsspielen bisher keine Mangelware.

Schwieriger dürfte sich die Aufgabe für die Abwehr darstellen. Die vierfache Torschützin Zawadzki wird für Wirbel im Angriff sorgen, und es bleibt abzuwarten, ob die SpG-Abwehr die quirlige Stürmerin aufhalten kann. sth

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020