Eine gehörige Portion Respekt im „Reisegepäck“

Für den FSV Hollenbach geht es wieder los: Gastgeber im ersten Verbandsliga-Spiel des Kalenderjahres ist am Samstag, 22. Februar, ab 15 Uhr der TSV Berg.

Für die Hollenbacher war es eine kurze aber intensive Wintervorbereitung, mit der sich Trainer Martin Kleinschrodt unterm Strich zufrieden zeigt: „Die Jungs sind aus der langen Pause mit einer super Grundlage gekommen, so dass wir gut darauf aufbauen konnten. Das zeigte mir, dass sie vom Kopf wieder frei sind und motiviert angreifen wollen.“ Kleinschrodt entfloh mit seiner Mannschaft dem regnerischen Deutschland und feilte unter anderem im Trainingslager im türkischen Belek an den Abläufen.

Der FSV startet als Tabellenzweiter der Verbandsliga Württemberg ins neue Jahr und möchte das nach Möglichkeit auch bleiben, auch wenn dies kein einfaches Unterfangen wird. „Unser Minimalziel ist dasselbe, wie vor der Saison: Wir wollen unter die ersten 5. Aktuell sind wir aber Zweiter – und das wollen wir auch bleiben. Dafür muss aber natürlich alles passen und wir müssen fit bleiben“, so Kleinschrodt. „Es sind sehr viele Verfolger, und die Topspiele müssen erst noch gewonnen werden.“

Auch an seine Spieler hat der Trainer in der Rückrunde klare Erwartungen: „Von meinen Jungs erwarte ich, dass Sie sich weiterentwickeln und nicht ausruhen oder stehenbleiben. Wenn wir uns im Kollektiv weiterentwickeln, sind wir irgendwann so stark, dass der Erfolg kommt. Wir müssen variabel, schnell und anpassungsfähig sein, besonders die Bedingungen im Winter und Frühjahr müssen wir richtig einschätzen und annehmen.“

In der Rückrunde will der FSV weiterhin auf Kontinuität und die eigene Jugend setzen: „Im Gegensatz zu anderen Spitzenteams in der Verbandsliga haben wir im Winter personell nicht reagiert. Wir wollen unseren eigenen Spielern die Chance geben, öfter zu spielen und sich weiterzuentwickeln. Personalsorgen werden wir, wie in der Vorrunde auch, mit Umbauten auffangen.“

Mit den Umbauten könnte es schon gegen Berg losgehen. Hinter Noah Krieger, Boris Nzuzi und Fabian Schuler stehen leichte Fragezeichen, Philipp Volkert fällt wohl für einen längeren Zeitraum aus. Dementsprechend gehen die Hollenbacher die knapp 250 Kilometer lange Reise nach Berg mit einer gehörigen Portion Respekt an. „In Berg steht uns eines der schwersten Auswärtsspiele bevor. Berg ist ein sehr kompakter Gegner mit viel Qualität“, meint FSV-Trainer Martin Kleinschrodt und fügt an: „Wir brauchen uns dort aber nicht zu verstecken und werden zeigen, dass wir direkt etwas holen wollen.“ pe

