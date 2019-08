Eine „ganze Region“ im Stadion

Am Nachmittag des 2. August 2009 ging auf der B 292 zwischen Mosbach und Sinsheim nicht mehr viel voran. Die Bundesstraße war verstopft. Tausende Fußballfans aus der „Region Odenwald“ strebten in die „Rhein-Neckar-Arena“ zu einem Spiel, das es bis dahin noch nicht gegeben hatte und vermutlich so schnell auch nicht mehr geben wird: Heute vor zehn Jahren empfing der damalige Verbandsligist Spvgg. Neckarelz den FC Bayern München zum Erstrundenspiel im DFB-Pokalwettbewerb. 30 150 Zuschauer „pilgerten“ ins Stadion – ausverkauft!

„Ach Gott“, ist der damalige Neckarelzer Trainer Peter Hogen, von den FN darauf angesprochen, überrascht. Der aktuelle Coach des Verbandsligisten VfR Gommersdorf hatte das „kleine Jubiläum“ gar nicht auf dem Schirm. „Ich habe mich damit gar nicht befasst, weil ich nicht so einer bin, der in der Vergangenheit lebt“, sagt der 58-Jährige. Die Erinnerungen sind aber freilich noch vorhanden. „Das überraschendste war das Ergebnis“, so Hogen. Nur 1:3 verlor der Underdog. Zur Halbzeit stand es sogar noch 0:0. Dabei waren die Bayern mit „voller Kapelle“ angetreten (siehe Bild).

„Ich habe sie ein paar Tage vorher beim Audi-Cup gesehen“, berichtet Hogen. Da hatte er erkannt, dass das Spiel der Münchener vor allem über Mark van Bommel aufgezogen wurde. „Darauf haben wir uns eingestellt“, erzählt der A-Schein-Inhaber. Rolf Lang war es, der die Kreise des damaligen niederländischen Nationalspielers einengte. „Die Zweikämpfe mit Mark van Bommel waren schon etwas ganz Besonders“, erzählt Rolf Lang von damals. Ihm ist neben dem Platz noch folgende Anekdote im Gedächtnis geblieben: „Ich kam erst spät vom Feld in die Kabine. Zuvor muss Uli Hoeneß da gewesen sein und einen Trikotkoffer abgestellt haben, damit alle ihr Souvenir-Trikot erhalten. Ich habe keines mehr bekommen.“

Heiko Throm trifft

Den ersten „bekommen“ haben die wackeren Neckarelzer in der 51. Minute durch Mario Gomez, dem der Stürmer das 2:0 per Elfmeter folgen ließ (57.). Überraschend verkürzte der bekennende Bayern-Fan Heiko Throm in der 80. Minute auf 1:2, Hamit Altintop erstickte die Mini-Hoffnungen auf eine Sensation zwei Minuten später aber im Keim: 3:1.

Viele Spieler der damaligen Mannschaft sind heute Trainer: Rolf Lang beim FV Elztal, Sebastian Walz ist spielender Co-Trainer beim TSV Oberwittstadt, Marcel Gerstle bei der SGM Krumme Ebene, Christian Schäfer beim FC Schloßau, Sebastian Frey, der heute mit Nachnamen Eiffler heißt, beim TSV Billigheim, Dominik Weber beim FV Reichenbuch und Heiko Throm beim SV Robern. Andere, wie Christian Fickert, Alexander Welz oder Benjamin Schäfer, haben heute gar nichts mehr mit dem Fußball zu tun.

Viele Spieler haben heute noch Kontakt untereinander und unternehmen gemeinsam etwas.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019