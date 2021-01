Eine europäische Top-Liga im Visier

Wer den Würzburger Dallenberg verlässt, bei dem geht es in der Karriere steil bergab. Sicherlich ist diese von Kickers-Fans häufig getätigte These etwas übertrieben, auch wenn es eine Vielzahl von Beispielen gibt, in denen das absolut zutreffend war. Es konnten allerdings auch ein paar wenige, wie etwa Rico Benatelli (FC St. Pauli), Sebastian Ernst (Spvgg. Greuther Fürth) und allen voran Luca Pfeiffer (FC Midtjylland) doch recht vorzeigbare Profi-Karriereschritte nach ihrem Weggang aus Unterfranken hinlegen. Den vielleicht unerwartetsten Karrieresprung legte jedoch einer hin, den keiner so richtig auf dem Zettel hatte: Kai Wagner.

2017 folgte er dem Ruf von Stephan Schmidt, beide kannten sich aus Zeiten im Schalker Nachwuchs, zum damaligen Zweitliga-Absteiger Würzburg. Ein Jahr zuvor schaffte der gebürtige Lonseer (Alb-Donau-Kreis) den Sprung vom Regionalligisten SSV Ulm in die Bundesliga-Reserve der „Knappen“, bei denen er sogar zeitweise am Profi-Kader schnupperte.

Unverständnis über Ausbootung

Heute, gut dreieinhalb Jahre nach seinem Wechsel nach Würzburg, steht der Linksverteidiger vor dem Sprung in den europäischen Spitzenfußball, davon ist er zumindest fest überzeugt. Wagners Marktwert hat sich innerhalb der dreieinhalb Jahren von 100 000 Euro auf heute 2,5 Millionen Euro gesteigert. In der nordamerikanischen MLS, bei Philadelphia Union, hat Wagner einen beeindruckenden Höhenflug hingelegt, an dem irgendwie auch die Kickers ihren Anteil hatten.

All zu gerne spricht Wagner heute nicht über seine letzten Monate bei den „Rothosen“, aber der 23-Jährige ist ein geradliniger Typ, der weder auf noch neben dem Platz unangenehmen Situationen aus dem Weg geht. „Ich dachte nicht, dass mir so etwas mal in der Karriere widerfährt“, sagt er gegenüber den Fränkischen Nachrichten.

Seine Situation am Dallenberg spitzte sich für ihn Mitte 2018 zu – aus seiner Sicht auch heute noch ziemlich unverständlich. In seiner Premierensaison für die Kickers 2017/18 erkämpfte sich Wagner unter Schiele, der Stephan Schmidt ab Oktober als Trainer beerbte, schnell einen Stammplatz. Wagner war gesetzt links hinten, der zehn Jahre ältere und deutlich langsamere Konkurrent Sebastian Schuppan wurde schnell zum Innenverteidiger umgeschult. Auf 27 Saisoneinsätze brachte es Wagner im ersten Kickers-Jahr.

Im Sommer 2018 legten ihn die FWK-Verantwortlichen folgerichtig einen unterschriftsreifen Vertrag vor. Wagner erbat sich jedoch Bedenkzeit, sein Kontrakt lief ohnehin noch ein Jahr. „Ich habe das Angebot nie abgelehnt“, betont er. Dann nahm die Angelegenheit seiner Schilderung nach einen unschönen Verlauf. „Mir wurde die Pistole auf die Brust gesetzt“, erinnert sich Wagner: „Entweder du verlängerst oder du wirst nicht mehr viel spielen.“ Er blieb stur und wollte sich erstmal alle Optionen offen halten. Die Kickers machten ernst und holten kurz vor Schließung des Sommerfensters 2018/19 mit Peter Kurzweg einen Konkurrenten, der ihm von da ab meist vorgezogen wurde.

Als Persönlichkeit gereift

Im Februar 2019 zog Wagner, der nicht weiter die Bank drücken wollte, die Reißleine und wechselte in die USA zu Philadelphia Union. Was wie wie eine Flucht wirkte, wurde zum gelungenen Abenteuer des jungen Fußballers. In der 1,5 Millionen-Metropole entwickelte sich Wagner prächtig. „Ich bin als Persönlichkeit in den USA sehr gereift und auf dem Platz zum Führungsspieler geworden“, erklärt der Schwabe, der sich gerade im Spiel nach vorne in den letzten zweieinhalb Jahren deutlich verbessert hat. „Aber ich bin mit meiner Entwicklung lange noch nicht am Ende“, betont er.

An Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht. Ängste, dass er durch seine Zeit fernab der Heimat vom Radar der Klubs verschwunden ist, plagen ihn keine. Eine Operettenliga ist die MLS längst nicht mehr. „Die Liga wird jedes Jahr besser“, findet Wagner. Der Hingucker sind aber dort trotzdem immer noch hin und wieder die gealterten Weltstars, wenn sie zum Ende der Laufbahn noch einmal eins, zwei Jährchen in den Staaten dranhängen.

So kam es auch, dass Kai Wagner kurz nach seiner Ankunft in den USA im Frühjahr 2019 plötzlich auf Bastian Schweinsteiger traf. „Das war mein absolutes Highlight, etwas ganz Besonderes“, schwärmt Wagner, der mit dem Weltmeister von 2014 hinterher Trikots tauschte. Auch die Wege von Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic und Kai Wagner kreuzten sich in der MLS. „Das hätte ich mir als Kind niemals erträumt. Das sind allesamt Fußballer zu denen ich schon immer aufgeschaut habe.“

Die Ex-„Rothose“ genießt seine Zeit Übersee in vollen Zügen. Mit seiner Frau und seinem Kind hat er vor Corona große Teile der USA bereist. In seinem Wohnort Philadelphia lernte er den US-Sport als regelmäßiger Zuschauer bei den Heimspielen der NBA-Mannschaft Philadelphia 76ers und dem NFL-Team Philadelphia Eagles intensiv kennen und lieben.

Allmählich neigt sich das Abenteuer aber dem Ende zu. Wagner sucht eine neue Herausforderung. Spätestens im kommenden Sommer möchte er in eine europäische Topliga wechseln. „Ich weiß, was ich kann“, sagt er. Sogar den Sprung in die DFB-Nationalmannschaft traut der Linksfuß sich zu. Das ist dann übrigens wirklich noch keinem gelungen, nachdem er den Würzburger Dallenberg verlassen hat.

