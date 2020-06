Ein „Weiter so“ kommt nicht in Frage

Seit 2015 beschäftigt sich der Württembergische Fußballverband (WFV) wieder intensiv mit der Frage, wie Struktur und Organisation verbessert werden können (die FN berichten mehrfach ausführlich). Im Fokus steht die Organisation des Herren-Spielbetriebs, um auf die geänderten Rahmenbedingungen zu reagieren. Rückläufige Mannschaftszahlen, gerade bei den A- und B-Junioren, haben bereits zu einer Änderung des Jugendspielsystems geführt. Das Fehlen der nachrückenden Jugendspieler wird sich langfristig weiter auf die Zahlen im Aktiven-Bereich auswirken.

Abschlussbericht vorgelegt

Der Verbandstag 2015 hat darum die Einberufung einer Kommission zur Überprüfung des Spielsystems – besonders der Herren, im Weiteren aber auch der Frauen und Jugend – beschlossen. Die Kommission „Verbandsstruktur“ hat sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv mit den Strukturen des Württembergischen Fußballverbandes auseinandergesetzt. Nun hat sie ihren Abschlussbericht vorgelegt, der Vorschläge für die Zukunft beinhaltet.

Handlungszwang

Bei näherer Betrachtung des Abschlussberichts der Kommission Verbandsstruktur“ könne man feststellen, so die beiden Vorsitzenden Steffen Jäger und Harald Müller, dass man in den vergangenen Jahren in der Organisation des Fußballspielens immer mehr in Handlungszwang geraten sei.

Statistik verdeutlich Dringlichkeit

Besonders eine Statistik steche dabei deutlich ins Auge: Wenn man die Mannschafts-Zahlen bei den A- und B-Junioren betrachtet, dann hat der WFV in manchen Bezirken innerhalb von fünf Jahren einen Rückgang von deutlich über 20 Prozent zu verzeichnen. Für diese Entwicklung gebe es eine Reihe von Gründen, die der Verband nicht beeinflussen könne. „Was wir jedoch beeinflussen können, das sind die strukturellen Rahmenbedingungen für den Spielbetrieb. Und genau hier müssen wir ansetzen. Im Eindruck der Kommissionsarbeit und der dabei durchgeführten Regionalkonferenzen sind wir sogar davon überzeugt, dass hier im Sinne des Fußballs Entscheidungsnotwendigkeit besteht“, erklärten die beiden Kommissions-Vorsitzenden.

Ein „Weiter so“ ist unmöglich

Nach einstimmiger Meinung innerhalb der Kommission könne es beim Spielbetrieb keinesfalls mit einem „Weiter so“ erfolgreich in die Zukunft gehen. Aus diesem Grund müssten beim VFV-Verbandstag am 8. Mai 2021 die Weichen gestellt werden, damit der Fußball in Württemberg überhaupt eine erfolgreiche Zukunft haben könne. wfv

