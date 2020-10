Ein glattes 4:0

SpG Dittwar/Tauberbischofsheim – FC Eichel 4:0

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Berberich, Kilian, Hartnagel (74. Johannes), Scheuermann, Haas, Höpfl, Knüll, Schmitt), Schäffner, Boccagno (32. Dörr), N. Schmitt (39. Veith).

Eichel: Winzer, Stark, Lutz, Steinbach, Sämann, Deubert, Kaufmann (65. Grunert), Friedlein, Seipp (39. Grabinger), Häfner (23. Hemmerich), Meister (52. Ferreira).

Tore: 1:0 (4.) Ellen Boccagno, 2:0 (6.) Pia Scheuermann (Foulelfmeter), 3:0 (75.) Verena Dürr, 4:0 (89.) Ellen Boccagno. – Schiedsrichter: Furkan Icli (Gerlachsheim).

Am fünften Spieltag der Frauenfußball Landesliga erspielte sich die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim einen verdienten Sieg und führt weiterhin die Tabelle vor dem FC Frauenweiler an.

Die Begegnung in Dittwar begann mit einem Paukenschlag. Von Beginn an war die Heimelf sehr präsent und ging schon in der 4. Spielminute durch einem Tor von Ellen Boccagno nach schönem Zuspiel von Christin Berberich in Führung. Bereits in der 6. Minute erhöhte die SpG auf 2:0.. Die quirlige Stürmerin Sabrina Knüll wurde im Strafraum festgehalten, nachdem sie ihrer Gegenspielerin keine Chance gelassen hatte und bereits allein vor der Torhüterin aufgetaucht war. Den fälligen Strafstoß verwandelte Pia Scheuermann platziert zum 2:0.

In der Folge gestaltete der Tabellenführer die Partie überlegen. Eichel kam kaum in den Strafraum. Bei einem Kopfball von Sarah Kilian und einem Lattentreffer von Christin Berberich hatten die Gäste Glück, dass sie nicht noch höher in Rückstand geraten sind.

Auch in der zweiten Spielhälfte bestimmte die Heimelf das Spielgeschehen. Torhüterin Christina Schuchmann blieb nahezu arbeitslos. In der 67. Minute scheiterte Benita Höpfl mit feiner Schusstechnik knapp, den der Ball landete lediglich am Pfosten, nachdem die Eichler Torfrau eigentlich schon geschlagen schien. In der 75. Minute zeigte die etatmäßige Stürmerin Verena Dörr ihr Können und erhöhte gekonnt zum 3:0.

Den Schlusspunkt markierte Nachwuchsspielerin Ellen Boccagno mit ihrem zweiten Tor zum 4:0 Endstand. Nach aggressivem Pressing und Ballgewinn traf sie überlegt mit einem platzierten Flachschuss in der 89. Minute.

Im nächsten Spiel tritt die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim am Samstag, 24. Oktober, um 17.00 Uhr beim Tabellenzehnten TV Reisenbach an. Der FC Eichel muss dagegen gegen einen weiteren „Hochkaräter“ der Landesliga ran, denn am Sonntag, 25. Oktober, gastiert um 14.30 Uhr die TSG 1899 Hoffenheim III am Main. sh

