Ein generelles Verbot ist derzeit nicht geplant

Auf tausende Fußballvereine in Deutschland könnte ein Problem zukommen: Wenn die EU Mikroplastik verbietet, sind möglicherweise auch Kunstrasenplätze gefährdet. Derzeit ist die Aufregung sehr groß. Es gibt viele Fragen – und hier sind die wichtigsten Antworten.

Worum geht es bei der ganzen Diskussion überhaupt?

Die Europäische Kommission will sogenanntes Mikroplastik (kleine Kunststoffteilchen mit einem Durchmesser unter fünf Millimeter) verringern. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) führt in diesem Zusammenhang öffentliche Befragungen durch, welche Auswirkungen es hätte, wenn weniger Mikroplastik-Granulat eingesetzt würde. Dieses wird unter anderem als Füllmaterial für Kunstrasen auf Fußballplätzen genutzt. Die ECHA geht davon aus, dass jährlich erhebliche Mengen Mikroplastik in den Boden und in Flüsse, Seen und Meere gelangen. Dort werden die Partikel womöglich von Tieren aufgenommen und können somit in die Nahrungskette gelangen. Welche Auswirkungen dies auf die menschliche Gesundheit hat, ist nach Angaben der ECHA noch weitgehend unbekannt.

Wie konkret ist nun ein mögliches Verbot?

Noch nicht sehr. Die Konsultationen der ECHA laufen noch bis zum 20. September. Im kommenden Frühjahr werden der Europäischen Kommission die Ergebnisse vorgelegt. Diese erarbeitet dann einen Vorschlag. Über ein mögliches Verbot von Kunststoffgranulat und dessen Ausmaß wird vermutlich im kommenden Jahr in einem Ausschussverfahren unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments gefällt. Mit einem Inkrafttreten der neuen Regelung wird frühestens 2021 gerechnet.

Wie sind die bisherigen Reaktionen darauf?

Sportpolitiker und Verbände bringen sich bereits in Stellung. Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich für eine Übergangsfrist von sechs Jahren für bestehende Plätze einsetzen. Der Deutsche Fußball-Bund fordert Bestandsschutz. Die EU-Kommission betonte, dass eine Bestimmung auch Übergangszeiten beinhalten könnte. „Wir sind uns bewusst, was für eine wichtige Rolle Sportplätze spielen“, sagt eine Sprecherin der EU-Kommission gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Man werde deswegen bei allen Vorschlägen beachten, dass diese auch gesellschaftlich angemessen seien. Ein generelles Verbot von Kunstrasenplätzen sei definitiv nicht geplant.

Warum wird überhaupt Mikroplastik als Füllmaterial für Kunstrasen genutzt?

Das Granulat bietet die besten Spieleigenschaften und den höchsten Spielerschutz, sagt Tobias Müller, Pressesprecher des Kunstrasensystemherstellers Polytan. Deswegen würden sich die meisten Vereine für eine Mischung aus Granulat und Sand entscheiden. Nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Michael Rummenigge, Geschäftsführer eines Unternehmens für Kunstrasen-Mini-spielfeldbau, könne das Granulat jedoch problemlos durch Kork ersetzt werden.

Welche anderen Füllmaterialien gibt es?

Nach Aussage von Polytan-Sprecher Müller gibt es im Wesentlichen drei Alternativen: Eine Mischung aus Sand und Kork, reiner Sand und ein komplett unverfüllter Platz. Alle diese Materialien hätten jedoch auch Nachteile. Kork sei anfälliger für die Witterung und müsse häufiger nachgefüllt werden. Auf reinem Sand komme es schneller zu Schürfverletzungen. Unverfüllte Plätze müssten bei großer Dürre gewässert werden, damit sie nicht stumpf werden. Ein mit Kork gefüllter Platz sei nicht wesentlich teurer als einer mit Granulat, sagte Arnd Schade, Geschäftsführer eines Unternehmens für Kunstrasen-Minispielfeldbau. Sand sei sogar billiger und auch unverfüllte Plätze seien wahrlich nicht „unbezahlbar“.

Wie hoch wären die Kosten für eine Umrüstung?

Der Gesamtbetrag für den Austausch des Füllstoffes der Kunststoffrasensysteme wird deutschlandweit grob auf bis zu 90 Millionen Euro beziffert. Wenn lediglich das Füllmaterial ausgetauscht wird, kostet eine Umrüstung laut Polytan-Sprecher Müller rund 75 000 Euro. Dafür würde das Granulat abgesaugt und durch Kork ersetzt werden, so Michael Rummenigge. Der Städte- und Gemeindebund schätzt die Kosten für eine Sanierung auf 250 000 Euro, in Einzelfällen auch höher. Bei dieser Summe müsste dann vermutlich der komplette Rasen neu verlegt werden, so Müller. dpa

