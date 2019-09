Ein ganz wichtiges 4:0 gegen „Kreuz“

VfB Reicholzheim/D. – TSV Kreuzwertheim 4:0

Tore: 1:0 (33.) Anton Ochs, 2:0 (73.) Michael Köhler, 3:0 (74.) Joachim Gattenhof, 4:0 (82.) Kevin Trauth. – Schiedsrichter: Noe (Laudenberg). – Zuschauer: 160.

In den Anfangsminuten sahen die Zuschauer ein zerfahrenes Spiel. Beide Mannschaften waren zu Beginn darauf bedacht, wenig zu riskieren, so dass zunächst kaum Torraumszenen geboten wurden. Nach zehn Minuten übernahm der VfB die Kontrolle und kam bald darauf zu einer ersten guten Gelegenheit, die Gattenhof jedoch vertändelte. Kreuzwertheim agierte in dieser Phase passiv und versuchte immer wieder, Albert Grenz mit langen Bällen in Szene zu setzen. Nachdem nach einer knappen halben Stunde die verdiente Führung für die Gastgeber gefallen war, spielte Reicholzheim weiter nach vorne, doch wollte der Ball zunächst nicht erneut über die gegnerische Torlinie rollen. Es dauerte bis zur 73. Minute, ehe Köhler auf 2:0 stellte. Nachdem Gattenhof nur eine Minute später erneut traf, schien der Bann gebrochen, und die Gastgeber fuhren durch einen weiteren Treffer in der 82. Minute einen souveränen 4:0-Sieg ein.

TSV Unterschüpf/K. – Kickers DHK Wertheim 2:3

Tore: 0:1 (4.) Robert Schirmacher, 1:1 (11.) Nikola Ilic, 2:1 (15.) Markus Walter, 2:2 (43.) Robert Schirmacher, 2:3 (79.) Dirk Beuschlein. – Schiedsrichter: Pehlivan (Lauda). – Zuschauer: 200.

Die Gastgeber mussten ohne ihre zwei gesetzten Keeper in die Partie gehen. Die Gäste machten sich dies zunutze und markierten nach nur vier Minuten den ersten Treffer. Der TSV zeigte sich jedoch nicht sonderlich geschockt. Nachdem Ilic den Ausgleich markiert hatte (11.), drehte Walter nur wenig später das Ergebnis auf 2:1.

Bis zur Pause hatten die Hausherren die ein oder andere Gelegenheit und schossen noch ein weiteres Tor, das aufgrund einer Abseitsposition jedoch abgepfiffen wurde. Stattdessen waren es jedoch die Gäste, die in der 43. Minute ausglichen. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Letztlich zeigten sich die „Kickers“ vor dem Kasten kaltschnäuziger und markierten in der 79. Minute den schmeichelhaften Siegtreffer.

TSV Schwabhausen/W. – FV Brehmbachtal 3:3

Tore: 0:1 (22.) Sven Trabold, 1:1 (47.) Niko Pfeuffer, 2:1 (52.) Nils Pollak, 3:1 (79.) Philip Czernin, 3:2 (81.) Florian Stang, 3:3 (84.) Timo Berberich. – Schiedsrichter: Kagerbauer (Werbach). – Besonderes Vorkommnis: Rot für einen Akteur des TSV (84.). – Zuschauer: 100.

Die Hausherren erarbeiteten sich schnell Feldvorteile. Doch auch die Gäste versteckten sich nicht und blieben über Konter stets gefährlich. Mitte der ersten Hälfte wurde der FVB dominanter und ging nach einem Eckball in Front (22.). Die Gastgeber drückten hiernach auf den Ausgleich, doch musste man mit dem Rückstand in die Kabine gehen. Nach dem Seitenwechsel machte der TSV da weiter, wo man vor dem „Pausentee“ aufgehört hatte und drehte die Partie bis zur 52. Minute auf 2:1. Das Spiel blieb in der Folge unterhaltsam, bis Czernin auf 3:1 erhöhte (79.). Kaum einer rechnete zu diesem Zeitpunkt noch mit einem Punktverlust der Einheimischen. Allerdings setzte der FVB in der Schlussphase nochmal nach und egalisierte das Ergebnis durch Treffer von Stang (81.) und Berberich (84.).

TSV Tauberbischofsheim – TuS Großrinderfeld 2:0

Tore: 1:0 (Foulelfmeter, 15.) Mario Greco, 2:0 (83.) Erwin Miller. – Schiedsrichter: Beuchert (Walldürn). – Zuschauer: 250.

Die ersatzgeschwächte Heimelf übernahm gleich das Kommando und schnürte Großrinderfeld in seine eigene Hälfte ein. Die Kreisstädter kamen in dieser Phase immer wieder zu guten Gelegenheiten – doch man scheiterte immer wieder am gut aufgelegten Gästekeeper. Dennoch ließen die Hausherren nicht locker und belohnten sich nach einer knappen Viertelstunde mit dem verdienten Führungstreffer per Strafstoß. Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV wieder die Kontrolle, doch kamen nun auch die Gäste immer wieder gefährlich vor das Tauberbischofsheimer Gehäuse. Belohnt wurden die „Schwarz-Weißen“ für ihre Bemühungen aber nicht. Stattdessen markierte Miller in der 83. Minute das vorentscheidende 2:0.

VfR Gerlachsh. – SV Pülfringen 2:4

Tore: 0:1 (26.) und 0:2 (45.) Patrick Knüll, 0:3 (59.) Michael Haberkorn, 0:4 (67.) Daniel Ionucz, 1:4 (77.) und 2:4 (83.) Timo Holler. – Schiedsrichter: Wegert (Bobstadt). – Besonderes Vorkommnis: Rot für einen Akteur des VfR (84.). – Zuschauer: 100.

Nachdem der VfR sechs Punkte aus den ersten drei Partien gesammelt hatte, ging man gegen Aufsteiger Pülfringen als Favorit in die Partie. Dieser Rolle konnte Gerlachsheim jedoch überhaupt nicht gerecht werden. So markierten die Gäste in der 26. Minute die Führung und noch vor dem „Pausentee“ den zweiten Treffer. Die bislang anfällige Defensive des SVP hielt in dieser Phase gegen Gerlachsheims Versuche stand. Nach dem Seitenwechsel spielte Pülfringen weiter erfrischend und schraubte die Führung bis zur 67. Minute auf 4:0 in die Höhe. Trotz des uneinholbar wirkenden Rückstands stellte der VfR nicht das Fußballspielen ein und kam in der 77. Und 83. Minute zumindest zu Treffern. Dies änderte letztlich jedoch nichts am Sieg des Aufsteigers.

DJK Unterbalbach – SV Viktoria Wertheim 1:2

Tore: 1:0 (10.) Lukas Bamberger, 1:1 (41.) Labinot Elshani, 1:2 (83.) Steffen Fahner. –Schiedsrichter: Bischof (Hundheim). – Zuschauer: 100.

Die DJK begann gut und zeigte früh, dass man dem Favoriten in dieser Partie ein Bein stellen will. So war es nach zehn Minuten Bamberger, der die Hausherren in Front brachte. Die Gäste haben bislang jedes ihrer Spiele gewonnen und wurde in der Folge konzentrierter, bis Elshani den Ausgleich vor der Pause markierte. Nach dem Seitenwechsel wollte jedoch zunächst kein weiterer Treffer fallen. Es dauerte bis zur 83. Minute, ehe Fahner die Viktoria in Front brachte und vor einer Blamage bewahrte.

1. FC Umpfertal – TSV Gerchsh. 2:0

Tore: 1:0 (35.) Emre Bozdugan, 2:0 (82.) Cornelius Burkert. – Schiedsrichter: Schumann (Windischbuch). – Zuschauer: 100.

Sowohl der FC als auch die Gäste wollten unbedingt den zweiten Saisonsieg einfahren. Allerdings dauerte es bis zur 35. Minute, ehe der Ball das erste Mal im Gehäuse landete - Bozdugan bugsierte den Ball zur Führung der Umpfertaler über die Linie. Die Gäste schienen zwar bemüht, doch fehlte vor dem Gehäuse die letzte Konsequenz. Letztlich waren es in der 82. Minute erneut die Hausherren, die trafen und letztlich als Sieger vom Platz gingen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019