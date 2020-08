„Ein Fehler, die U23 abzumelden“

Rainer Zietsch ist nicht mehr Co-Trainer des Zweitliga-Aufsteigers FC Würzburger Kickers (wir berichteten). Ihm folgt Matthias Lust. Im Interview mit den FN spricht der ehemalige Bundesliga-Spieler des VfB Stuttgart und des 1. FC Nürnberg über seine Zeit „am Dalle“, über seine neuen Ziele und über Talententwicklung..

Herr Zietsch, Ihre Zeit bei den Würzburger Kickers ist nach zwei Jahren vorbei. Was steckt hinter Ihrem Abschied vom Dallenberg?

Rainer Zietsch: Wir haben uns nach der Saison zusammengesetzt und sind dabei zum Entschluss gekommen, dass unsere Vorstellungen für die anstehenden Aufgaben in der 2. Liga nicht hundertprozentig deckungsgleich sind. Aber ich hatte in Würzburg eine wirklich sehr intensive Zeit und mit dem Aufstieg am Ende auch eine sehr erfolgreiche, für die ich sehr dankbar bin. Mir hat es viel Spaß gemacht, bei den Kickers zu arbeiten.

Was war das Geheimnis der Kickers während der Corona-Pause? Warum kam das Team so gut in die Rest-Saison?

Zietsch: Wichtig war für uns vor allem die Spieler weiter zu motivieren. Keiner sollte denken, dass jetzt die Zeit ist um mal durchzuschnaufen und mal alles etwas schleifen zu lassen. Unser Ziel war es, dass alle voll fokussiert bleiben und die gesamte Situation eher als Chance begreifen, um im athletischen Bereich an sich zu arbeiten. In normalen Trainingswochen während einer Saison ist dafür in der Regel oft zu wenig Zeit. Wir standen mit den Spielern über unsere Handys und Laptops im ständigen Kontakt.

War die professionelle Einstellung, wie sich die Kickers während der Corona-Pause verhalten haben, letztlich der Schlüssel zum Erfolg?

Zietsch: Sicherlich gab es ein paar unterschiedliche Herangehensweisen bei den Vereinen. Uns war es aber sehr wichtig, dass wir von Beginn an in der Zeit, in der die Spieler komplett zuhause bleiben mussten, den Trainingsbetrieb so gut es ging konsequent weiterzuführen. Aber dann auch einige Wochen später, als es mit dem Kleingruppentraining im eingeschränkten Trainingsbetrieb losging, haben wir weiter fokussiert im athletischen Bereich gearbeitet, aber gleichzeitig auch den Spaß zurück auf den Platz gebracht.

Welche Entscheidung im Trainerteam stellte sich zum Re-Start noch als wichtig heraus?

Zietsch: Der Spielplan mit elf Spielen in nur 35 Tagen war für alle Vereine eine enorme Herausforderung. Unsere Herangehensweise, dass wir mit möglichst vielen Spielern aus dem Kader in die Spiele gehen möchten, stand für uns schnell fest. Der eine oder andere Verein hat versucht mit zwölf oder 13 Feldspielern durchzukommen. Für uns war das kein Thema. Schließlich hatten wir uns durch die drei Verpflichtungen im Winter auch noch einmal in der Breite sehr gut verstärkt. Dadurch, dass wir fast jedes Spiel die halbe Startformation rotiert haben und durch die neue Regelung fünf Mal wechseln durften, bekamen wir eine gute Belastungssteuerung hin. Während der Englischen Wochen war es so gut wie nicht möglich zielgerichtet zu trainieren, da ging es dann vor allem um Regeneration. Aber eines hat sich auch in dieser Extremsituation nicht geändert: Spiele sind das, was alle Fußballer am liebsten machen.

Das Kapitel Würzburg ist für Sie beendet. Nicht beendet ist dagegen Ihre Arbeit als Co-Trainer beim DFB-Nachwuchs an der Seite von Christian Wück.

Zietsch: Ja, aber auch dort bremste uns Corona leider aus. Eigentlich wären wir mit unserem 2003er Jahrgang im Mai zur EM nach Estland gefahren. Darauf haben wir mit den Jungs drei Jahre hingearbeitet. Das Turnier wurde abgesagt und der Jahrgang bleibt somit ohne richtigen Abschluss. Das war unbefriedigend für alle, auch uns Trainern tat es weh, die Jungs von heute auf morgen nicht mehr zu sehen, wir konnten uns nicht einmal persönlich verabschieden. Als Trainerteam geht es nun mit dem 2006er Jahrgang weiter, den wir in Hinblick auf die EM in drei Jahren entwickeln möchten.

Mit Christian Wück haben Sie so zumindest weiter einen Hauch von Unterfranken bei Ihrer Arbeit. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit ihm?

Zietsch: Mit Christian habe ich schon damals beim Club zusammengespielt. Wir hatten bereits als Spieler ein gutes Verhältnis und haben uns auch später nie aus den Augen verloren. Seit vier Jahren arbeite ich nun mit ihm beim DFB zusammen. Und das macht richtig Spaß. Unser Fokus liegt darauf uns sehr individuell um die Talente zu kümmern, um ihnen dabei zu helfen das nächste Level zu erreichen.

Das klingt vielversprechend, aber nur wenige Talente aus den DFB-Nachwuchsmannschaften stehen später auch wirklich bei Profi-Teams in der 1. oder 2. Liga auf dem Feld. Was läuft da schief?

Zietsch: Aus meiner Sicht kommt die individuelle Entwicklung der Spieler inzwischen in den Vereinen wieder etwas zu kurz. Die Klubs müssen noch mehr dahin kommen, ihre besten Nachwuchsspieler ganzheitlicher und individueller zu betreuen. Meiner Meinung nach sollte jeder Verein einen Toptalente-Trainer im Trainingsteam der Profis haben, der sich federführend um die Spieler kümmert, die den Übergang von der U19 in den Profibereich meistern sollen. Ein paar wenige Vereine, wie Freiburg oder Mönchengladbach, haben diese Stelle seit Jahren geschaffen. Dieser Top-Talente-Trainer sollte als Co-Trainer im Trainerstab der Profis sein und sollte einen Überblick über alle Talente der nächsten Jahrgänge haben, die für die Profis relevant sein können. Das ist in vielen Verein nicht optimal geregelt. Viele denken das ist der Job des NLZ-Leiters. Aber der ist nicht nah genug dran, da er nicht im Training dabei ist. Vereine, die das bereits umsetzen, profitieren davon.

Würde das nicht die Kompetenzen des Cheftrainers beschneiden?

Zietsch: Ein Herrmann Gerland sitzt bei Bayern seit etlichen Jahren mit auf der Bank. Und der weiß bestens über die Toptalente im Verein Bescheid. Selbstverständlich muss der Posten von einer Person ausgeführt werden, die absolut loyal und transparent arbeitet. Der Cheftrainer soll keine Angst haben, dass derjenige seinen Platz streitig machen möchte, da sehe ich aber kein Problem. Viele Vereine verschenken leider vorhandenes Potenzial, weil sie im Profiteam niemanden haben der den Überblick darüber hat, welche Talente im Verein sind. In meinen Augen ist es aber essenziell und vor allem gewinnbringend, die eigenen Talente optimal zu fördern.

Um was geht es noch, um den Nachwuchs besser zu machen?

Zietsch: Wir müssen den jungen Spielern durch die individuelle Betreuung mehr Vertrauen geben, auch um die Spieler mehr an den Verein zu binden. Gleichzeitig müssen wir daran arbeiten, dass mehr Spieler eine größere Widerstandsfähigkeit besitzen. Wenn ein Spieler beim ersten Widerstand, weil beispielsweise der Trainer der Profis nicht sofort auf ihn setzt, wegläuft, bei dem wird es schwierig, dass er sich im Profibereich durchsetzt.

Vielen fehlt aber auch schlicht die Spielpraxis.

Zietsch: Das ist inzwischen ein großes Problem. Die Haltbarkeitszeit der Cheftrainer in der 1. und 2. Liga ist heutzutage nicht sonderlich hoch. Die stehen alle extrem unter Druck. Daher setzt man oft lieber auf Spieler, die einem sofort weiterhelfen anstatt auf den Nachwuchs. Und leider haben immer mehr Vereine keine U23-Mannschaft mehr, bei denen die Jungprofis regelmäßig Spielpraxis sammeln können. Für mich ist das ein großer Fehler, wenn Vereine ihre U23 abmelden, und dann ihren Top-Talenten, die bei den Profis trainieren, keine Spielpraxis mehr geben können. Die Jungs müssen spielen, um sich zu entwickeln. Nur mit den Profis trainieren, das kann man vielleicht mal für ein Jahr machen, reicht aber auf Dauer nicht aus. Die Folge ist oft, dass Spieler danach wechseln und weg sind. Die Frage muss doch lauten: Wie ziehen die Vereine Nutzen aus der jahrelangen Ausbildung ihrer Talente? Das haben zum Glück inzwischen viele Vereine gemerkt, und überlegen, wie sie das Fehlen einer U23 kompensieren können. Auch weil sie die besten Jugendspieler oft nicht mehr bekommen, weil deren Berater darauf achten, dass ihr Schützling auch nach der A-Jugend noch die Möglichkeit auf Spielpraxis hat.

Wie wird es für Sie beruflich, neben ihrer Aufgabe beim DFB, weitergehen?

Zietsch: Auf jeden Fall möchte ich weiter als Trainer arbeiten. Am besten soweit oben wie möglich. Reizen würde mich auch die Aufgabe als Toptalente-Trainer, wie ich es oben beschrieben habe. Aber natürlich bin ich für alle Seiten offen. Ich bin guter Dinge zeitnah eine neue interessante Aufgabe zu bekommen, bei der es Spaß macht, Spieler und Mannschaften weiterzuentwickeln, um am Ende vielleicht wieder so erfolgreich zu sein, wie wir es die letzten Monate bei den Kickers waren.

