Ein etwas glücklicher Heim-„Dreier“ im Aufsteigerduell

FV Mosbach – FV Lauda 0:1

Mosbach: Hammel, Kiss, Grau (46. Kief), Barisic (79. Almousa), Fenzl, Weatherspoon (67. Ebel), Frey, Schneider, Lorenz, Kreß, Mohammadi (56. Kaplan).

Lauda: Özdem, K. Schmidt, Neckermann, R. Schmidt (82. Baumann), Mohr (89. Szabo), Fell, Jurjevic (92. Schildher), Jallow (76. Ondrasch), Schädle, Heizmann, Gerberich.

Tor: 0:1 (21.) Jurjevic (Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Marvin Hoffmann (Mannheim). – Zuschauer: 250.

Zum Eröffnungsspiel der Landesliga Saison 2019/2020 empfing der FV Mosbach den Verbandsliga-Absteiger und Titelanwärter Nummer eins, den FV Lauda. Die knapp 250 Zuschauer sahen dabei eine Partie, die man als typisches 0:0-Spiel beschreiben würde, jedoch gelang den Gästen durch Jurjevic in der 21. Minute per Elfmeter der Treffer des Tages. Eben jener Jurjevic wurde durch Gästekapitän Fell mit einem tollen Pass freigespielt, und MFV-Keeper Hammel konnte diesen nur durch ein Foul stoppen. Von da an hatten die Gäste zwar mehr vom Spiel, doch Torchancen blieben Mangelware. Nach dem Wechsel wurde die Partie etwas ausgeglichener, jedoch gab es hier keine nennenswerten Torchancen für beide Teams, da beide Abwehrreihen dicht hielten und die sich bietenden Chancen meist im Ansatz verpufften. So blieb es am Ende beim knappen 1:0-Erfolg für die Gäste.

FC Grünsfeld – Reichenbuch 3:1

Grünsfeld: Stephan, T. Dürr, D. Dürr, Konrad, Wagner, Müller, Albert (79. Krobucek), Moschüring, Scherer (63. Kordmann), Schreck, Kraft (83. Eckert)

Reichenbuch: Strein, Bachmann, Kielmann, Welz, Kolinovski, Roth, Dylla (67. Donau), Winter, Bender, Hiller, Weber.

Tore: 1:0 (20.) Lukas Albert, 2:0 (53.) Chris Moschüring, 2:1 (57.) Benjamin Bender, 3:1 (77.) Chris Moschüring. – Schiedsrichter: Heer (Neckarbischofsheim). – Zuschauer: 100. – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für einen Reichenbuchener Spieler.

Im ersten Spiel der neuen Saison erwischte Grünsfeld den besseren Start und hatte infolgedessen auch die eindeutigeren Chancen. Lukas Albert erzielte in der 20. Minute nach schöner Kombination die verdiente 1:0-Führung. In den nächsten Minuten hatte der FC weiterhin die besseren Spielanteile und Torgelegenheiten. Zehn Minuten vor Ende der ersten Hälfte wurden die Gäste besser und scheiterten am Pfosten des FC-Tores. Nach dem Seitenwechsel war Grünsfeld weiterhin spielbestimmend und erhöhte durch Moschüring auf 2:0. Nur kurze Zeit später erzielte der stark spielende Bender den Anschlusstreffer zum 1:2. In den kommenden Minuten wurde die Partie hitzig, und die Reichenbucher waren nach einem Foul nur noch mit zehn Mann auf dem Feld. Grünsfeld nutzet die Möglichkeit, und Chris Moschüring erzielte aus 40 Metern den verdienten 3:1-Siegtreffer.

TSV Assamstadt I – FV Elztal 2:1

Assamstadt: M. Rupp, A. Rupp, beier, Hügel, Stauch (46. F. Rupp), Münch, Rumm, J. Wagner (70. Geißler), Langer, Beier (67. Tremmel), D. Wagner (81. Hügel).

Elztal: Binnig, Weber, Y. Fischer, M. Fischer, Brada, Luckey, Steck, Helm (73. Lang), Mößner, Koch (67. Holzschuh), Kaiser (85. Schäfer).

Tore: 1:0 (7.) Dommenik Wangner, 2:0 (21., Eigentor), 2:1 (16.) Mariko Kaiser. – Schiedsrichter: Marcel Fischer (Sinsheim). – Zuschauer: 185.

Der TSV begann begann sehr druckvoll und ging bereits in der 7 Minute durch einen sehenswerten Schuss aus 25 Meter mit 1:0 in Führung. Torschütze war Dominik Wagner. Mit zunehmender Spieldauer bestimmte der TSV das Spiel und ging in der 21. Minute durch ein Eigentor (abgefälschter Schuss) mit 2:0 in Führung. Wie aus dem Nichts verkürzte der FV nach einer Unachtsamkeit in der TSV-Abwehr auf 1:2. Nur zwei Minuten später vergab ein TSV-Spieler allein vor den Torhüter die Chance, die Führung auszubauen. Bis zur Halbzeit gab es auf beiden Seiten jeweils noch eine Möglichkeit, die jeweils nicht genutzt wurde. Die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit waren gleichmäßig verteilt. Danach kam der FV besser ins Spiel und tauchte durch Konter immer wieder gefährlich vor dem Tor des TSV auf. Auch in der Folgezeit überließ der TSV dem FV das Mittelfeld und kam einfach nicht mehr ins Spiel. In der 75. Minute schaffte es der TSV noch einmal gefährlich vor das Tor des Gegners zu kommen – und da hatte der FV viel Glück, als der Ball nur an den Pfosten ging. Nach einem schönen Konter des FV wurde aus aussichtsreicher Position eine weitere Einschussmöglichkeit zum Ausgleich vergeben. Der TSV schaffte es, die restliche Spielzeit über die Runde zu bringen und kam so zu einem etwas glücklichen Dreier.

SV Neunkirchen – Rosenberg 1:3

Neunkirchen: Gebhardt, M. Knörzer (74. Neid), F. Knörzer, Homoki, Frauhammer, Heck, Schilling, Stoitzner, Fuchs, Gawelczyk (53. Mitto), Müller.

Rosenberg: Zeiter, Lutz (46. Albrecht), Löw, Rechner (81. Weiß), Haas, Bujak, Meier, Galm (67. Volk), Schweizer, Hofmann (87. Stieber), Wild.

Tore: 0:1 (32.) Lutz, 0:2 (52.) Haas, 0:3 (84.) Volk, 1:3 (90.) Heck. – Schiedsrichter: Göpferich (Bad Schönborn). – Zuschauer: 160.

Am ersten Spieltag empfing der SVN den starken Aufsteiger aus Rosenberg, und man musste sich nach durchwachsener Leistung verdient mit 1:3 geschlagen geben. Beide Teams starteten engagiert und hatten bereits erste Abschlussmöglichkeiten, ohne dabei Gefahr auszustrahlen. Der SVN hatte etwas mehr vom Spiel. Die erste klare Torchance des Spiels bot sich dann in der 12. Minute dem Gast. Rosenberg wurde jetzt aktiver und scheiterte in der 20. Minute am Pfosten. Im weiteren Spielverlauf neutralisierten sich beide Teams weitgehend und Torchancen blieben Mangelware. In der 32. Minute leistete sich die Heimelf einen leichten Ballverlust im Aufbauspiel, und Lutz erzielte fast von der Mittellinie die 1:0-Führung. Der SVN war auch in der Folge um Spielkontrolle bemüht, zeigte sich aber nur selten vorm Tor der Gäste. Der Gast agierte weiterhin nach Ballgewinnen mit schnellem Spiel nach vorn und hatte so insgesamt die klareren Tormöglichkeiten. Dem SVN gelang es nur selten, die gute Gäste-Defensive unter Druck zu setzen, und so wurden mit der knappen aber verdienten 1:0-Führung die Seiten getauscht. Nach dem Wechsel erwischte Rosenberg den besseren Start und erzielte nach toller Kombination das 2:0 durch Haas. Die Heimelf tat sich auch weiterhin äußerst schwer und knüpfte nur selten an die zum Teil guten Vorstellungen der Vorbereitung an. Rosenbergs Defensive stand auch weiterhin gut und der Gast blieb zu jeder Zeit gefährlich. Die Zuschauer sahen in der zweite Hälfte zumeist das gleiche Bild: Der SVN war zwar um Struktur im Spiel bemüht, es fehlte aber in allen Mannschaftsteilen die Durchschlagskraft. Insgesamt fand der SVN auch in der Folge kein Mittel und der Gast erhöhte nach erneutem Fehlpass der Heimelf in der 84. Minute auf 3:0 durch Volk. Neunkirchen kam in der 90. Minute nur noch zum Anschlusstreffer durch Heck, der nach schönem Zuspiel von Müller den 1:3-Endstand markierte.

Oberwittstadt – VfR Uissigheim 1:2

Oberwittstadt: Blatz, Hornung, Zeller, Schledorn, Zimmermann, Rolfes, Reinhardt, Essig, S. Walz, Beckmann, Reuther (56.Rüttenauer).

Uissigheim: M. Diehm, R. Diehm, May (81. Tomic), Rüttling, Schmitt (82. Göbel), Füger (62. Duschek), Sladek, Gros, Faulhaber (62. Schipper), Väth, Morawietz.

Tore: 0:1 (43.) Schmitt, 1:1 (88.) Rüttenauer, 1:2 (90.+2) Tomic. – Schiedsrichter: Andreas Wieczorek (Gerlingen). – Zuschauer: 230.

In den ersten 30 Minuten neutralisierten sich beide Teams, nennenswerte Torchancen waren Mangelware. Die erste ernstzunehmende Aktion hatte Essig in der 30. Minute per 20-Meter-Freistoß, den jedoch Gästetorsteher Diehm entschärfte. In der 31. Minute hatten dann die Gäste eine Doppelchance, die jedoch von TSV-Keeper Blatz glänzend pariert wurde. Ebenso zeichnete sich Blatz in der 40. Minute aus, als er ein 16-Meter-„Geschoss“ von Füger über die Querlatte lenkte. Nach einem schnell vorgetragenem Angriff ließ Gästestürmer Schmitt TSV-Keeper Blatz keine Chance und schloss in der 43. Minute zum 1:0 ab. In der zweiten Spielhälfte legte der TSV dann einen Zahn zu und erspielte sich auch einige aussichtsreiche Torchancen, die jedoch von der vielbeinigen Gästeabwehr und dem sehr gut postierten Gästekeeper Diehm zunichte gemacht wurden. Nach herrlicher Flanke von Essig vollstreckte Goalgetter Rüttenauer in der 88. Minute per Kopfball zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich. Keineswegs geschockt nutzten die Gäste mit ihrer letzten Aktion in der Nachspielzeit ihre Möglichkeit und gingen durch den eingewechselten Tomic mit 2:1 in Führung, was auch gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Türkspor Mosbach – SV Nassig 6:0

Mosbach: Samija, A. Artun, Türkyilmaz (46. Acay), Senyüz, Videc, Erdogan, Yilmaz, Aras (85. Özdemir), Springer (78. Pasalic), H. Artun (46. Ünsal), Celiscak.

Nassig: Link, Berberich, A. Baumann, Seyfried (61. Sock), Schuhmacher (54. Wolz), T. Baumann (46. Scheurich), Winzenhöfer, Budde, Muehling, Kunkel, Lausecker.

Tore: 1:0 Celiscak (1.), 2:0 Celiscak (16.), 3:0 Erdogan (35.), 4:0 Aras (48.), 5:0 Celiscak (65.), 6:0 Acay (75.). – Schiedsrichter: Christian Schäffner (Bruchsal).

Mit einem Torfestival eröffnete Türkspor Mosbach seinen Start in die Saison. Dabei erzielte der frühere TS-Spielertrainer und bereits im Laufe der vergangenen Runde vom SV Sattelbach als Spieler zu Türkspor zurückgekehrte Vedran Celiscak drei Treffer. Schon in der ersten Minute erwischte der frühere Profi die Nassiger eiskalt und legte nach einer Viertelstunde das 2:0 nach. Dann waren Semih Erdogan sowie Eyüp Aras mit dem 3:0 und 4:0 an der Reihe. Mit seinem dritten Tor markierte Celiscak das 5:0. Letztlich trug sich Tuncay Acay mit dem 6:0 in die Torschützenliste ein.

FC Hundheim/Steinbach – TSV Höpfingen 0:2

Hundheim/Steinbach: Brugger, Pahl, Bischof (83. Michael Trunk), Fischer, Münkel, Öchsner (66. Lutz), C. Münkel, Baumann, Hilgner, Hirsch, Kevin Völk (46. Dick),

Höpfingen: Stöckel, Dörr, Kuhn, Hering, Hornbach, Bartesch, Knörzer, Hauk, Johnson, Dietz, Hauck.

Tore: 0:1 (52.) Julian Hauk; 0:2 (77.) Oliver Knörzer. – Schiedsrichter: Yannick Schmidt (Hüffenhardt). – Zuschauer: 120.

Nach der Verabschiedung des langjährigen Führungsspielers Marcel Koprowski sahen die Zuschauer über lange Phasen der ersten Hälfte einen etwas müden „Sommerkick“. Nach einer gut getimten Flanke von Florian Hirsch setzte Kevin Völk seinen Kopfball knapp über die Querlatte. Wenig später drosch Pierre Fischer eine Flanke von Manuel Baumann über die Kiste. Nach dem Wechsel versuchten die Gastgeber ihr druckvolles Spiel weiter durchzuziehen und hatten in den ersten fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff durch Pierre Fischer und Jens Münkel zwei gute Möglichkeiten. Aber es kam wie oft in solchen Spielen: Julian Hauk nützte eine Lücke im heimischen Defensivverbund und erzielte aus zwölf Metern flach die etwas überraschende Führung für die Gäste. Dieser Treffer gab der Elf von Steven Bundschuh Selbstvertrauen und sie erspielten sich nun auch einige Tormöglichkeiten durch Hornbach, Hauk und Knörzer. Letzteren ließen die Gastgeber dann in der 77. Minute frei im Strafraum stehen, so dass er wenig Mühe hatte, das Spielgerät aus fünf Metern zu versenken.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019