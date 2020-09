Ein „echtes Derby“ im Mittelpunkt des Interesses

In der Samstagspartie FV Reichenbuch gegen FC Schloßau treffen zwei ungeschlagene Teams aufeinander, doch nach erst zwei Spieltagen liegt der Gastgeber vier Zähler vor dem Gegner, der noch auf den ersten „Dreier“ hofft. Reichenbuch zeigte sich mit acht Treffern in zwei Spielen sehr torfreudig. Ein bärenstarker Saisonstart, der bei einer Fortsetzung der kleinen Serie irgendwann ein Saisonziel zur Folge haben wird, das nicht mehr „gesichertes Mittelfeld“ lautet. Schloßau hat andererseits das Potenzial, den Höhenflug des FV erst einmal zu beenden.

Dank des Verzichts auf den Aufstieg beim Stadtrivalen freut sich der SV Königshofen auf das Kräftemessen mit dem FV Lauda. Die zwölf Lokalderbys seit 2011 waren immer hart umkämpft. Es gab erst drei Heimsiege. Die jüngste Partie vor einem Jahr gewann der FV Lauda in der Messestadt vor 670 Zuschauern durch den Treffer von Goran Jurjevic mit 1:0. Aus Sicht des SV war das Unentschieden gegen Höpfingen gerecht, wie Martin Michelbach konstatiert: „Im Moment tun wir uns schwer, Chancen herauszuarbeiten.“ In Anbetracht der angespannten Personalsituation hoffen die Messestädter, dass „zumindest die zuletzt fehlenden Paul Baumann, Mirco Michelbach und Manuel Arias wieder dabei sind.“ Gegen den FV Lauda müsse die Mannschaft defensiv weiter kompakt stehen.

Der SV Königshofen weist daraufhin, dass zu dieser Partie nur 460 Zuschauer zugelassen sind. Es wird empfohlen rechtzeitig anzureisen und bereits im Vorfeld das Formular zur Datenerhebung auszufüllen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Am Samstag sind zwei Kasseneingänge (Treppe Aufgang Sportheim und hinterer Eingang Tauber-Franken-Halle) eingerichtet. Parkplätze stehen hinter der Tauber-Franken-Halle ausreichend zur Verfügung.

Rasch verarbeiten musste der SV Nassig die glatte 1:5-Auftaktniederlage beim FV Mosbach. Nach einer Spielpause soll jetzt in der ersten Heimpartie gegen Aufsteiger SV Wagenschwend auch der erste „Dreier“ geholt werden. Das ist keine leichte Aufgabe, denn die Gäste forderten eben diesem FV Mosbach alles ab und mussten sich nur knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Zwei noch sieglose Teams treffen in der Begegnung des SV Neunkirchen gegen die SV Viktoria Wertheim aufeinander. In der Saison 2018/19 behielt Neunkirchen mit 2:1 die Oberhand. Aktuell ist das Saisonziel der von Trainer Florian Müller betreuten Mannschaft des SVN ein einstelliger Tabellenplatz. Gegen den Aufsteiger sind im Heimspiel die ersten drei Zähler eingeplant, während Aufsteiger Wertheim mit einem Teilerfolg leben könnte.

Fast ausgeglichen ist die 4-1-3-Bilanz seit 2005 zwischen dem TSV Höpfingen und dem FC Hundheim-Steinbach. So stand es Anfang Dezember bis zur 89. Minute 2:2, bis dann der TSV dank des späten – und dritten – Treffers von Julian Hauk noch den Heimsieg schaffte. Wie daheim beim torlosen Unentschieden gegen Uissgheim, baut auch der FC auf seine solide Defensive, insbesondere auf Torwart Julian Schüssler, der von den VfR-Angreifern nicht zu überwinden war. Am 16. Spieltag der letzten Runde drehte der TSV einen 1:2-Rückstand noch und gewann dank dreier Treffer von Julian Hauk in letzter Minute noch mit 3:2.

Im Vorwärtsgang will der FV Mosbach nach zwei „Dreiern“ auch im Heimspiel gegen den TSV Assamstadt dreifach punkten. Vor fünf Wochen scheiterte der TSV in der zweiten Pokalrunde beim FV mit 1:2. Besser lief es in Assamstadt im November vorigen Jahres, als Thomas Hügel das Siegtor zum 1:0 markierte.

Beim TSV Oberwittstadt will Türkspor Mosbach nach zwei 2:0-Auftaktsiegen seine reine Weste behalten. TS-Trainer Erol Arslan wird sich nicht gerne an den indiskutablen Auftritt seiner Mannschaft in der vorigen Saison erinnern, denn der TSV war damals in allen Belangen überlegen und landete einen 5:0-Kantersieg. Der 2:0-Erfolg über den FV Lauda dürfte dazu beitragen, dass die Gäste mit breiter Brust auflaufen werden. Andererseits spielten die Mosbacher in den vergangenen Jahren nicht mit der Konstanz, ohne die selbst eine so spielstarke Truppe nicht ganz vorne landen kann. Jetzt wird der TSV Oberwittstadt zu einem echten Prüfstein. Ein Heimsieg würde der Mannschaft von Trainer Claudio Henn reichen, um Türkspor nach Punkten zu überholen. Mut machen dürfte den Gastgebern das Kunststück, innerhalb von 19 Minuten vor dem Abpfiif in Wertheim den 1:2-Rückstand in einen 4:2-Erfolg verwandelt zu haben.

Ein Jahr nach der 0:2-Niederlage kann jetzt der FV Elztal im Heimspiel gegen den TSV Rosenberg „mit Verspätung“ in der neuen Spielrunde am Sonntag den Spieß umdrehen. Die Arbeit des Trainer-Duos Rolf Lang/Florian Helm trägt offenbar Früchte, denn im zweiten Landesliga-Jahr nach dem Aufstieg ist Elztal noch ungeschlagen. Vier Punkte stehen nach zwei Spieltagen zu Buche, doch auch die Rosenberger holten ein Unentschieden und einen Sieg. Auch die jeweiligen Gegner waren vergleichbar, so dass die Partie völlig offen ist. Die Tagesform wird entscheiden.

Recht sparsam sind der VfR Uissigheim und der FSV Waldbrunn noch mit dem Toreschießen, doch die „Minimalisten“ blieben beide ungeschlagen. Der VfR verbuchte mit nur einem Tor zwei Zähler, und auch Waldbrunn spielte zuletzt daheim 1:1 gegen den FC Grünsfeld, nachdem der FSV zum Saisonauftakt spielfrei war. Die 4-2-4-Direktbilanz beider Landesligisten seit 2014 ist völlig ausgeglichen, doch der VfR entschied die vergangenen vier Heimpartien nicht für sich. Vor einem Jahr kam Uissigheim noch unter Trainer Mehmet Pehlivan mit 0:4 unter die Räder.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020