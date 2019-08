Ehrung für Yassine Zienecker

Da er bei der offiziellen Torjäger-Ehrung wegen Erkrankung verhindert war, erhielt Yassine Zienecker (SGM Weikersheim/Schäftersheim) zum Trainingsauftakt die Ehrung nachträglich überreicht. Wie Sandro Wolfart (SV Edelfingen) hatte Zienecker in der vergangenen Saison 21 Tore erzielt und war damit bester Torschütze der Kreisliga A3 Hohenlohe im Verbreitungsgebiet der FN. Mit dem Sporthaus Vath als Sponsor ehren die FN jedes Jahr die besten Torjäger in den unteren Amateurklassen und überreichen jeweils Urkunden, Präsente und Gutscheine. Für Zienecker war es nach 2013 die zweite Ehrung, er erzielte damals 22 Tore für die SGM Weikersheim/Schäftersheim in der A3. rst

