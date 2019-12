Ehrmann: „Nicht nachlassen“

Die letzte Auswärtsfahrt des Jahres führt die TSG am Wochenende zum 1. FC Köln. Im Duell gegen den Aufsteiger, das am Sonntag, 15. Dezember, (14 Uhr) im Südstadion ausgetragen wird, will das Team von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann mit der Konzentration auf die einfachen Dinge den Hinspiel-Erfolg (4:0) wiederholen.

„Der 1. FC Köln ist definitiv ein unbequemer Gegner, der versuchen wird, kompakt zu verteidigen“, weiß TSG-Cheftrainer Jürgen Ehrmann. „Der Aufsteiger setzt außerdem auf schnelles Umschaltspiel, der Ball soll so zügig wie möglich in die Gefahrenzone des Gegners transportiert werden. Auch über Standardsituationen oder Distanzschüsse ist Köln gefährlich.“ Die FC-Frauen gehen aggressiv in die Zweikämpfe, im Hinrunden-Duell war das robuste Einsteigen teilweise hart an der Grenze. Der Aufsteiger war am vergangenen Wochenende aufgrund des Ausfalls der Partie gegen den MSV Duisburg spielfrei. „Wir erwarten also einmal mehr, dass unser Gegner hochmotiviert sein wird und sich ordentlich reinhauen wird“, erklärt der Trainer.

„Wir sollten uns gegen den 1. FC Köln wieder auf die einfachen Dinge konzentrieren, die uns in der Hinrunde stark gemacht haben. Gegen den FF USV Jena waren wir immer einen Schritt zu spät und haben uns dann auf das wilde Spiel eingelassen“, verdeutlicht Ehrmann. „Nichtsdestotrotz hatten wir auch gute Aktionen und unter dem Strich deutlich mehr Chancen. Wir wollen in Köln nochmal ordentlich Gas geben, um mit 34 Punkten in die Winterpause zu gehen. Dann wären wir unserem Ziel schon sehr nah.“ Gegen Jena habe sich gezeigt, dass man nicht nachlassen darf, deshalb reisen wir hochkonzentriert zu unserem letzten Spiel des Jahres.

Der 1. FC Köln tat sich als Aufsteiger in der Hinrunde der laufenden Saison schwer. Sieben Punkte landeten bisher erst auf dem Konto der FC-Frauen. Das Duell gegen den direkten Konkurrenten MSV Duisburg, der punktgleich, aber mit dem besseren Torverhältnis den zehnten Rang belegt, wurde am vergangenen Wochenende aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. ph

