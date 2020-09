Duell in Grünenwört dauerte über drei Stunden

Spvgg. Hainstadt II – FC Hettingen 4:9. Am Dienstag bereits siegte Bezirksliga-Absteiger FC Hettingen bei der Spvgg. Hainstadt II. Die Gäste kamen mit 2:1 aus den Eingangsdoppeln und schraubten den Vorsprung Zug um Zug auf 6:1, was eine Vorentscheidung war. Dazu trugen Frank, Münch, Kilian und Schwind gegen Preuhs, Gramlich, Pass und Gentner Einzelsiege bei. Das dritte Paarkreuz der Hainstadter mit Meidel und Okorator verkürzte mit Erfolgen über Wegert und Bechthold auf 3:6. Im Spitzenpaarkreuz gewannen Münch (He) gegen Preuhs sowie Gramlich (Ha) gegen Frank. Beim 7:4 für die Hettinger fuhr deren zweites Paarkreuz mit Schwind und Kilian gegen Pass und Gentner zwei weitere Siege ein, was den Endstand von 9:4 für die Gäste bedeutete.

SC Grünenwört – FC Hettingen 8:8. Mehr als drei Stunden duellierten sich Grünenwört und Hettingen, ehe das Remis feststand. Die Gäste lagen nach den ersten Doppeln mit 2:1 vorne, es folgten abwechselnd Erfolge von Degen (G) über Frank, Münch (H) über Felde und Oetzel (G) über Bechthold zum zwischenzeitlichen 3:3. Drei Erfolgen der Hettinger von Kilian, Henn und Wegert gegen Grein, Hörtreiter und Theis zu deren 6:3-Führung setzten die Gastgeber drei Siege von Degen, Felde und Oetzel über Münch, Frank und Kilian entgegen zum erneuten Gleichstand von diesmal 6:6. Bechthold und Wegert gewannen gegen Grein und Hörtreiter zu Hettingens 8:6-Vorsprung, welchen Grünenwörts Theis gegen Henn sowie das einheimische Spitzendoppel Degen/Oetzel beim Viersatzerfolg über Münch/Frank egalisierten.

ETSV Lauda – SV Dertingen 9:4. Der SV Dertingen ging beim ETSV Lauda durch entsprechende Doppelerfolge mit 2:1 in Führung. Das Blatt wendete sich, als alle Laudaer ihre Einzel des ersten Durchgangs für sich entschieden. Appel, Lerke, Kleist, Herrmann, Storch und Ihl bezwangen nacheinander Semmler, Braun, Keller, Holzmann, Seubert und Hill. Dertingens Spitzenpaarkreuz punktete doppelt durch Braun und Semmler gegen Appel und Lerke. Laudas mittleres Paarkreuz mit Kleist und Herrmann garantierte durch Siege über Holzmann und Keller den 9:4-Erfolg der Gastgeber.

SV Seckach – Spvgg. Hainstadt II 9:0. Der SV Seckach feierte gegen die Spvgg. Hainstadt II einen eindeutigen Sieg. Nach dem 3:0 aus den anfänglichen Doppeln beteiligten sich alle Seckacher Spieler auch im Einzel am Mannschaftserfolg. Eckl, Siegmann, Thomaier, Astor, Parstorfer und Schall obsiegten über Gramlich, Preuhs, Gentner, Pass, Okorator und Meidel zum hohen 9:0 für den SVS.

TSV Oberwittstadt – ETSV Lauda II 9:6. Die Laudaer führten nach den Eingangsdoppeln mit 2:1. Beide Spitzenspieler gewannen ihre Partien, Oberwittstadts F. Eberhard gegen A. Ihl, Laudas G. Ihl gegen Brand. Die Gastgeber gingen durch Erfolge von D. Eberhard, Wolz und Oschmann über Muhr, Berger und Neuser mit 5:3 in Front. Die Gäste wiederum punkteten mit drei Fünfsatzsiegen durch Schweitzer, G. Ihl und A. Ihl über Albrecht, F. Eberhard und Brand hin zum eigenen 6:5-Vorsprung. Die Gastgeber konterten mit vier aufeinander folgenden Erfolgen durch von D. Eberhard, Wolz, Oschmann und Albrecht gegen Berger, Muhr, Schweitzer und Neuser, was den Heimsieg sicherstellte.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.09.2020