Duell der Kellerkinder

Die restliche Rückrunde der Kreisliga Buchen sollte eigentlich schon am vergangenen Wochenende wieder so richtig los gehen. Der Wettergott machte den meisten Partien jedoch einen Strich durch die Rechnung, und es fand lediglich das Spiel zwischen dem TTSC Buchen und Hainstadt statt. Das endete 0:0.

Es lässt sich so nur schwer eine Prognose stellen, ob die Veränderungen, die die einzelnen Vereine in der Winterpause vollzogen haben, bereits Früchte getragen haben (ausführlich berichteten wir am vergangenen Freitag).

Beim Blick auf die Tabelle fällt auf, dass vier der ersten fünf Plätze die Mannschaften aus Buchen oder deren Stadtteile belegen. So stark haben sich die Buchener Teams schon lange nicht mehr präsentiert.

Spitzenspiel heute

Das Topspiel und zugleich auch Derby des Spieltags findet schon heute Abend statt: Der Tabellendritte TSV Buchen empfängt den Zweitplatzierten TSV Götzingen/VfL Eberstadt im TSV-Stadion. Die Gäste haben zwar acht Punkte Vorsprung auf die Heimmannschaft, dennoch steht die Polk-Truppe unter Zugzwang. Der Rückstand auf den Tabellenführer FC Schloßau beträgt nämlich nur einen Punkt. Und die Schloßauer haben mit dem Gastspiel beim SV Schlierstadt die vermeintlich leichtere Aufgabe. Siegen ist also für den TSV/VfL angesagt, um den Abstand auf den ersten Platz weiterhin gering zu halten.

Interessant wird es auch bei den Kellerkindern: Der FC Schweinberg ist zu Gast in Donebach. Beide Teams haben 17 Zähler auf dem Konto. Die Gastgeber haben aber die bessere Tordifferenz und stehen auf dem Relegationsplatz. Der Sieger dieses Duells kann sich vorerst aus der „roten Zone“ befreien. mg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020