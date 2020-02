Dritte Niederlage der Saison

Die TSG Hoffenheim kassierte am 15. Spieltag der Flyeralarm-Frauen-Bundesliga gegen die gastgebende SGS Essen ihre dritte Saisonniederlage. In einem über weite Strecken offenen und umkämpften Spiel zogen die Hoffenheimerinnen am Ende trotz Treffer von Tabea Waßmuth (12.) und Jana Beuschlein (90. +2) mit 2:3 (1:2) den Kürzeren. Für die SGS trafen Lea Schüller (19., 82.) und Lena Ostermeier (26.).

Den besseren Start in die Partie im Stadion Essen erwischten die Gastgeberinnen, die die TSG-Defensive immer wieder mit Anspielen auf ihre schnellen Offensivkräfte auszuhebeln versuchten. Der erste Treffer gelang dann aber der Ehrmann-Elf, die nach einem Ballgewinn ihr gutes Umschaltspiel unter Beweis stellte. Tabea Waßmuth erzielte mit einem Flachschuss die Führung (12.). Die Hoffenheimerinnen spielten anschließend sicherer und aggressiver, Maximiliane Rall hatte sogar das 2:0 auf dem Fuß.

Mit einem schnellen Angriff über Turid Knaak erzielte die SGS jedoch sieben Minuten später in Person von Torjägerin Lea Schüller den verdienten Ausgleich. Fortan entwickelte sich ein Spiel, in dem Essen durch temporeiche Angriffe die besseren Torchancen besaß, die TSG jedoch nicht deutlich unterlegen war. Ihre leichten Vorteile münzte die SGS in der 27. Minute im Anschluss an einen Eckball in das 2:1 um. Bereits vor der Halbzeit musste Trainer Jürgen Ehrmann das erste Mal wechseln: Die bereits mit muskulären Problemen angeschlagene Michaela Specht musste raus, für sie kam Franziska Harsch in die Partie, Chantal Hagel rutschte zurück in die Innenverteidigung.

Nach der Pause wirkten die Hoffenheimerinnen frischer und erste Torannäherungen brachten der TSG die Bestätigung, dass die Partie beim Tabellenvierten noch längst nicht entschieden war Die SGS, die konzentriert und aggressiv verteidigte, setzte nun nur noch auf schnelle Konter, so dass die Ehrmann-Elf zwar viel Ballbesitz hatte, aber nach Ballverlusten immer wieder Glück brauchte, dass die Gastgeberinnen nicht zur Vorentscheidung trafen.

Dies gelang dem Tabellenvierten aber doch: Lea Schüller erzielte nach einem Konter das 3:1 (82.). In der Nachspielzeit sorgte Jana Beuschlein mit dem Anschlusstreffer für Ergebniskosmetik. pik

