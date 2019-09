Dörrs Vierer-Pack

SpG Dittwar/Tauberbischofsheim – Heidelberger SC 6:1

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Schneider (46. Berberich), Kilian (62. Hemrich), Höpfl, Hartnagel, Scheuermann, Haas, Rammelt (62. Zipf), Schäffner (72. Wolz), Dörr, Schmitt. Tore: 1:0 (12.), 2:0 (35.), 3:0 (39.) jeweils Verena Dörr, 4:0 (47.) Benita Höpfl, 4:1 (54.) Yasemin Durukan, 5:1 (76.) Verena Dörr, 6:1 (85.) Pia Scheuermann.

Einen auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg feierten die Fußballfrauen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim gegen Heidelberg.

Den besseren Start ins Spiel fand zwar Heidelberg, doch schon nach zehn Spielminuten nahm die Heimelf das Heft in die Hand. Einen Torschuss von Sophie Schneider wehrte die Heidelberger Spielertrainerin im Tor noch ab, doch den folgenden Angriff in der 12. Minute schloss Verena Dörr erfolgreich zum 1:0 ab. In der Folge domminierte die Heimelf das Spiel. Das Tor zum 2:0 bereitete Verena Dörr sich praktisch selbst vor, indem sie den Ball zunächst gegen die Abwehrspielerin ergatterte und dann platziert ins lange Eck abschloss. Mit einem weiteren herausgespielten Tor noch vor der Pause nach schönem Zuspiel von Laura Hartnagel war der Dörrs Hattrick perfekt.

Die zweite Spielhälfte begann mit einem weiteren Tor für die SpG, die wegen Abwesenheit des Trainers gekonnt von Co-Trainerin Janin Faulhaber gecoacht wurde. Benita Höpfl traf in der 47. Minute mit einem Flachschuss zum 4:0. Nach dem Anschlusstreffer der Heidelbergerinnen trug sich Verena Dörr in der 76. Minute in die Torschützenliste ein. Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus über 20 Metern glänzte Pia Scheuermann in der 85. Spielminute und stellte den 6:1 Endstand her.

Mit diesem Sieg rückt die SpG auf Platz fünf in der Tabelle der Frauen-Landesliga vor. Eine schwere Aufgabe steht der SpG nun in der zweiten Runde im BFV-Pokal bevor. Am Donnerstag, 3. Oktober, geht es um 15 Uhr in Dittwar gegen deb Verbandsligaaufsteiger 1. FC Mühlhausen. sh

