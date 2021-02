Digitale Sprechstunden

Seit Sommer 2020 stehen den Vereinen in Baden drei Club-Berater für Ver-einsbesuche zur Verfügung. Über das kostenlose Angebot – auch in Zeiten des Lockdowns – informieren sie zwischen dem 15. und 24. Februar in je einer Videokonferenz pro Fußballkreis.

Das Pilot-Projekt ist Teil der bundesweiten Initiave „Club 2024“. Die Club-Berater bieten Clubs die Möglichkeit an, sich individuell über das umfangreiche Angebot von bfv und DFB zur Ver-einsentwicklung abseits des Spielbetriebs zu informieren und beraten zu lassen.

In den Sprechstunden informieren die Club-Berater Karl Werner (Region Odenwald), Joachim Fellhauer (Region Rhein-Neckar) und Marcel Martin (Region Mittelbaden) über den Ablauf und mögliche Inhalte und stellen Erfahrungen aus bisherigen Beratungen bei sehr zufriedenen Vereinen dar.

Die Sprechstunden sind jeweils von 19.00 bis 20.30 Uhr geplant. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Die Videokonferenzen werden über BlueJeans angeboten.

Zur Teilnehme müssen Interessierte lediglich auf den entsprechenden Link klicken, eine Installation ist nicht notwendig.

Für die Fußballkreise der Region Odenwald gelten folgende Videokonferenz-Termine und Links: Für den Fußballkreis Mosbach am 16. Februar unter https://bluejeans.com/970360762, für den Fußballkreis Buchen am 18. Februar unter https://bluejeans.com/605070017 und für den Fußballkreis Tauberbischofsheim am 22. Februar unter https://bluejeans.com/188981943

Für Fragen steht Tim Schmeckenbecher (Telefon 0721/4090462 oder, E-Mail. Tim-Schmeckebecher@badfv.de) zur Verfügung aka

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.02.2021