Die Verfolger lauern

In der Kreisklasse C sind nach zehn Spieltagen die SpG Reicholzheim/Dörlesberg II und der FC Eichel II immer noch ohne Niederlage. Aus diesem Grund müssen diese beiden Teams als Top-Favoriten auf den Aufstieg in die Kreisklasse B bezeichnet werden. Ein Selbstläufer wird die Sache allerdings definitiv nicht, denn mit der SpG Wittighausen/Zimmern II, der SpG Boxtal II/Mondfeld und auch mit der SpG Gerchsheim II/Unteraltersheim lauert starke Konkurrenz in der Verfolgerposition, die auf Ausrutscher des Spitzenduos lauert.

Vor dem elften Spieltag wurde in einem Fall kurzfristig das Heimrecht getauscht. Die Begegnung zwischen der SpG Gerlachsheim II/IOberlauda/Lauda II und Impfingen II findet nun in Oberlauda statt. ptt

