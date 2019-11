Die Vereinsarbeit erleichtern

Im Tageseminar „DFBnet Verein“ am Samstag, 30. November, von 10 bis 17 Uhr sind noch Plätze frei. Vereine, die sich praktisch über die Mitglieder- und Vereinsverwaltung informieren möchten, sind eingeladen. Die Schulung richtet sich an die Vereine, die sich über die vom DFB empfohlene Mitglieder- und Vereinsverwaltung informieren oder diese Anwendung einführen wollen. Die Teilnehmer erhalten Infos über den Funktionsumfang der Anwendung und erfahren mehr über die exklusiven DFBnet-Zusatzfunktionen wie den Abgleich der Passdaten mit den Mitgliederdaten und die Anbindung an das DFBnet-Vereinspostfach. Die Anmeldung erfolgt über das DFBnet. Dafür auf www.badfv.de/qualifizierung dem Link „Freie Plätze und Online-Anmeldung“ folgen und „Seminare für Vereinsmitarbeiter“ auswählen. bfv

