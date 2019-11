Die Serie der Hollenbacher geht weiter

FSV Hollenbach – VfR Aalen 1:1

Hollenbach: Leidenberger, Scheppach, Varga, Breuninger, Meinczinger, Neigert (Krieger), Weippert, Limbach, Hermanns (Utz), Baust (Reißmann-Balling), Schmitt (Fackelmann).

Die U19 des FSV Hollenbach hat ihre Serie ausgebaut, blieb auch im Heimspiel gegen den ambitionierten VfR Aalen mit einem 1:1 ungeschlagen und holte einen verdienten Punkt.

Bereits nach 48 Sekunden zappelte der Ball im Hollenbacher Gehäuse, nachdem die Hintermannschaft den Ball im Sechszehner nicht geklärt bekam und so einem frühen Rückstand hinterherrennen musste. Die folgenden Spielminuten waren durch Unsicherheiten in der Hollenbacher Abwehr geprägt, die der Gast nicht nutzen konnte. In der 25. Minute dann die nächste Offensivaktion des FSV. Felix Limbach kam nach einem Ballgewinn am gegnerischen Strafraum zum Schuss, auch dieser fand aber nicht den Weg ins Tor. Die letzte nennenswerte Aktion vor der Pause hatte der FSV-Nachwuchs auf dem Fuß. Nach einem schönen Seitenwechsel auf Jakob Scheppach verpasste dieser, den freistehenden Felix Limbach anzuspielen. So entstand statt einer sehr aussichtsreichen Schusschance für Hollenbach ein Konter für Aalen, der dann aber bereinigt werden konnte.

Nach der Pause sah man zielstrebigere Angriffe der Hollenbacher Elf. Der Torhüter des VfR griff knapp außerhalb des Strafraums nach dem Ball und sorgte damit für eine gute Freistoßsituation für den FSV. Tim Schmitt schoss den Ball flach an Mauer und Torhüter vorbei ins Tor zum umjubelten 1:1. Am kommenden Sonntag geht es weiter mit dem Auswärtsspiel in Lörrach. fsv

