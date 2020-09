„Die schweren Spiele kommen jetzt erst“

SpG Mudau/Schloßau II – SpG Adelsheim/Oberkessach: Einen enttäuschenden Saisonstart gab es bislang für den Gastgeber. Doch schaut man sich die Tabelle genauer an, waren es gegen die Teams, die nun unter den Top drei der Liga stehen. Gegen ein Team aus dem Mittelfeld wie Adelsheim/Oberkessach soll im Heimspiel nun der erste Saisonsieg eingefahren werden. Ein besonderes Augenmerk muss der Gastgeber auf Nicola Eckert haben. Er schoss bislang vier der insgesamt sieben Tore der Gäste.

SV Hettigenbeuern – SpG Bofsheim/Osterburken II: Dank eines späten Ausgleichs gab es für Hettigenbeuern am vergangenen Wochenende den ersten Punkt. Nun startet der SVH in eine englische Woche, denn am Mittwoch folgt das Nachholspiel gegen Adelsheim/Oberkessach. Doch bereits am Sonntag will man die ersten drei Zähler einfahren. Doch genau das wollen auch die Gäste aus Bofsheim/Osterburken. SV Seckach – FC Bödigheim: Derbytime und Verfolgerduell der beiden Mitfavoriten in Sachen Aufstieg. Nur vier Kilometer trennt die beiden Ortschaften voneinander. Mit einem Sieg würde Seckach den FCB in der Tabelle mit einem Punkt überholen. Bödigheim ist eine von vier Mannschaften, die bislang alle drei Saisonspiele gewannen. Kann der SVS nun die erste Saisonniederlage der Elf von Steffen Edelmann zufügen?

SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen – TSV Höpfingen II: Derbytime und umgekehrte Vorzeichen. Die „SpG“ gewann noch keines ihrer drei Spiele und schoss erst einen eigenen Treffer. Während die Gäste aus „Höpfi“ alle Spiele gewannen und erst einen Gegentreffer kassierten. Beim TSV kommt es immer darauf an, wen man nach oben zur ersten Mannschaft abgegeben muss. Beide Teams kennen sich hervorragend, denn in der Jugend ist man eine Spielgemeinschaft und auch einige die nun die Fußballschuhe für den TSV schnüren, stammen aus einer der drei Ortschaften des Gastgebers.

VfB Sennfeld/Roigheim II – SpG Oberwittstadt/Ballenberg II: Einen desolaten Saisonstart gab es für den VfB II. Kein Sieg und erst ein eigener Treffer. Doch mit einem Sieg am heutigen Spieltag könnte man die Abstiegsränge verlassen und die „SpG“ überholen. Ebenfalls noch auf den ersten Dreier wartet Oberwittstadt/Ballenberg II. In den beiden letzten Duellen gewann Sennfeld/Roigheim II. Kann nun die SpG den Spieß umdrehen?

SV Großeicholzheim – Spvgg. Hainstadt II: Auf zwei Siege zum Start folgte für den SVG zuletzt eine unglückliche Last-Minute-Niederlage im Derby gegen Bödigheim. Hervorzuheben beim Gastgeber sind Michael Maurer und Dennis Miltz, die gemeinsam schon sieben Saisontore auf dem Konto haben. Dem Auftaktsieg folgten für Hainstadt zwei Niederlagen. Nun will der Aufsteiger den Spieß wieder umdrehen und in der Fremde siegen.

SpG Sindolsheim/Rosenberg II – FC Zimmern: Topspiel und Verfolgerduell am dritten Spieltag. Einzig und allein die Tordifferenz lässt die Gäste vor der „SpG“ in der Tabelle stehen. Beide Mannschaften gewannen die ersten drei Partien. Besonders beeindruckend ist, dass Zimmern alle Spiele deutlich bislang gewann – immer mit mindestens drei Toren Unterschied. FCZ-Trainer Nico Kipphan sagt zum bisherigen Saisonstart: „Durch die drei Neuzugänge haben wir uns qualitativ und quantitativ nochmals verbessert. Die Drei spielen schon eine tragende Rolle in der Mannschaft. Dennoch waren die ersten Spiele gegen zwei Aufsteiger und die vermeintlich schweren Spiele kommen jetzt erst.“ Gelingt einem Team der vierte Sieg in Folge oder gibt es erstmals eine Punkteteilung?

