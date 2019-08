Die klaren Chancen nicht genutzt

Kirchfeld – VfR Gommmersd. 2:2

Kirchfeld: Petric, Geier, Pavkovic, Filkovic (77., Balaban), T. Sönmez (52., Sickinger), Ködel (57., Weinert), S. Sönmez, Roos, Fouda (73., Corovic), Hinsmann, Kleinschmidt

Gommersdorf: Bayha, Herrmann, Silberzahn, P. Mütsch, Geissler- F. Schmidt (88., Feger), Walter, Würzberger, Scheifler (92., Bender), Hespelt, Gärtner (83., Max Schmidt)

Tore: 0:1 (29.) Walter, 1:1 (66.) Pavkovic, 1:2 (67.) Gärtner, 2:2 (74.) Hinzmann. – Schiedsrichter: Stefan Faller (Bruchsal). – Zuschauer: 250

Überraschende Ergebnisse prägten den ersten Spieltag der Verbandsliga Baden. Der VfR Gommersdorf hätte sich in diese Phalanx einreihen können, wenn die Chancen besser genutzt worden wären. VfR-Teammanager Daniel Gärtner: „Es hätte mehr heraus springen können, wenn wir nur die Klaren genutzt hätten. Dieses Manko hat sich aber in der Vorbereitung schon angekündigt. Aber am Ende war das 2:2 ein gerechtes Ergebnis“.

Die Gäste aus dem Jagsttal versteckten sich von Beginn an nicht in ihrem ersten Spiel nach dem Aufstieg beim FV Fortuna Kirchfeld. Wie es VfR-Trainer Peter Hogen zuvor ankündigte, wollten die Gäste auch ihre Akzente setzen und nach vorne spielen. Und das taten sie dann auch. Zunächst hatten deshalb die Gommersdorfer Vorteile. Uwe Walter traf schon nach neun Minuten den Pfosten. Zehn Minuten später versuchte Walter erneut sein Glück mit einem Schuss. Dann allmählich kamen die Platzherren ins Spiel und hatten dann auch ihre Vorteile. So versuchte es Daniel Filkovic (23.) mit einem Schuss, der aber keine Gefahr für die Gommersdorfer bedeutete. Nach einer halben Stunde besaßen die Gäste wieder Vorteile und gingen auch verdientermaßen in Führung. Felix Schmidt hatte sich bis zur Grundlinie durchgespielt und Walter (29.) verwandelte in der Mitte zum 1:0 für die Gäste.

Auch der zweite Abschnitt begann gut für die Gommersdorfer, denn Felix Schmidt schoss schon kurz nach Wiederbeginn aufs Tor, richtete damit aber bei den Gastgebern keinen „Schaden“ an. Besser machte es FV-Torjäger Mario Pavkovic in der 66. Minute, als er das 1:1 erzielte. Aus 30 Metern traf er genau in den Winkel. „Ein wahrer Glückstreffer“, kommentierte Teammanager Daniel Gärtner.

Postwendend brachte Markus Gärtner (67.) die Jagsttäler wieder in Führung. Felix Schmidt hatte sich zum wiederholten Male am Flügel durchgesetzt. Im Zentrum verpassten sowohl „Freund wie auch Feind“ den Ball und Markus Gärtner ließ sich am langen Pfosten die Chance nicht nehmen und schob den Ball zur erneuten Führung für den VfR Gommersdorf zum 2:1 ins Tor.

Aus einer Standardsituation resultierte dann das 2.2. Ein Eckball der Platzherren fiel Andrej Hinzmann (74,) vor die Füße und dieser ließ sich kurz vor der Torlinie die Chance nicht nehmen. Bis zum Abpfiff bemühten sich beide Mannschaften um eine Resultatsverbesserung, doch es blieb beim 2:2.

Am Mittwoch steigt schon der zweite Spieltag: Der VfR empfängt den VfB Eppingen um (19.30 Uhr).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019