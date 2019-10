Die junge Stürmerreihe nutzt die zahlreichen Torchancen nicht

FC Wertheim Eichel – TSG 1899 Hoffenheim III 1:8

Eichel: Winzer, Stark (Sophie Maier), Sämann, Steinbach, Eisler, Friedlein Harling), Kaufmann (Ballweg), Lutz, Meister (Janisz), Haber, Seipp.

Das Eichler Frauenteam musste im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim III das nächste Lehrgeld zahlen. Allerdings fiel der Sieg der Gäste viel zu hoch aus. Wie auch im letzten Heimspiel gegen Wilhelmsfeld nutzte die junge Stürmerreihe des Eichler Teams die zahlreichen Torchancen nicht.

Bereits in der ersten Minute erzielten die Gäste das 1:0. Die Eichler machten zu viele Fehler im Spielaufbau, und die schnellen Hoffenheimer Spielerinnen nutzen dies in der 20./25. und 31. Minute zum 0:4-Halbzeitstand. Ein Elfmeter führte in der 49. Minute zum 0:5. In der 55. Minute erkämpfte sich Laura Eisler den Ball in der eigenen Hälfte, hängte alle Hoffenheimer Verteidigerinnen ab und schloss zum 1:5 ab. Zum Ende des Spiels ließen dann die Kräfte der Eicheler Mädels etwas nach und Hoffenheim erhöhte in der 71./85. und 88. Minute zum Endstand von 1:8. Wenn die zahlreichen Chancen in der ersten wie auch in der zweiten Halbzeit durch Laura Eisler, Lena Meister, Talisa Ballweg und Marjalena Seipp zum Erfolg geführt hätten und im Spielaufbau nicht so viele Bälle verloren gegangen wären, stünde am Ende natürlich ein anderes Ergebnis. fce

