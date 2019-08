Die größte Liga im Kreis

Die Kreisklasse C im Fußballkreis Tauberbischofsheim ist ab dieser Saison wieder „Eingleisig“. Bei nun nur noch 16 Mannschaften hätte die bislang übliche Einteilung in eine „Nord“- und eine „Süd“-Staffel wirklich keinen Sinn mehr gemacht. Aus diesem Grund ist den Verantwortlichen im Fußballkreis auch keine andere Wahl geblieben.

Allerdings bringt die Eingleisigkeit auch Nachteile mit sich. Ausgerechnet die unterste Spielklasse im Fußballkreis ist jetzt quantitativ die größte. Es ist ja kein Geheimnis, dass viele Spieler in der C-Klasse nicht unbedingt des Erfolgs wegen kicken, sondern in erster Linie aus Spaß an der Freud’. Kameradschaft und Geselligkeit stehen in vielen Fällen deutlich über Trainingseifer und sportlichem Ehrgeiz.

Wollen wir hoffen, dass alle Vereine die „Mammut-Saison“ in der Kreisklasse C mit insgesamt 30 Partien gut über die runde bringen. Wir wünschen deshalb allen Teams toi, toi, toi.

Eine sportliche Prognose ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt praktisch unmöglich. Da es sich in der Kreisklasse C ausschließlich um zweite oder dritte Mannschaften sowie um vereinsübergreifende Spielgemeinschaften handelt, weiß derzeit wirklich niemand, wer wie stark besetzt sein wird. Natürlich werden die Absteiger aus der Kreisklasse B (SpG Boxtal II/Mondfeld und SpG Wittighausen/Zimmern II) als Favoriten gehandelt, genauso wie die Teams, die in der Vorsaison vordere Platzierungen erreicht haben. Ob die dann aber am Ende der Saison wirklich vorne dabei sind oder ob es Überraschungen geben wird, das wissen definitiv nicht einmal „Experten.“

